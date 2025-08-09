一個多月前被洪水淹沒 貴州榕江今晚將迎來2025村超總決賽

今天8月9日晚間7點30分，曾兩度遭受洪水重創的貴州「村超」賽事將迎來總決賽，熱鬧人氣再次充滿這座黔東南小城。大陸工人日報報導，就在兩週前，「村超」賽事重啟，當日榕江吸引省內外遊客超18萬人次，其中過夜遊客4.447萬人次，實現旅遊綜合收入1.88億元，交出一份讓人欣喜的答卷。

村超正式名稱為榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，是貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣由村民組織、參賽的足球賽事，被網民親切稱為「村超」或「村FA」。

報導稱，一個多月前，兇猛洪水席捲榕江，當地商店受到不同程度重創，許多臨街商鋪被淹，大量貨品、設備損毀，留下了齊腰深淤泥。但一方有難、八方支援，災後重建攻堅的衝鋒號角在這裡吹響。

但自「村超」兩周前重啟以來，榕江縣一家「天池棲悅酒店」的工作人員表示，該酒店的客房一直處於供不應求狀態，各項服務設施均已恢復至災前水準。

報導稱，災情發生後，榕江縣委縣政府迅即行動，打出政策「組合拳頭」。領導幹部帶頭消費，釋放重振信心；出台3年專項貼息貸款政策，單筆最高貼息2萬元，累計為受災商戶辦理貼息貸款2.7億元；為承租國有房屋的中小微企業減免租金450餘萬元……真金白銀的硬招實招，如涓涓細流精準滴進市場的毛細血管。

根據統計，去年2024年「村超」系列賽事吸引遊客超900萬人次，旅遊綜合收入超過108億元。

報導說，6月29日，工人日報記者在榕江縣城採訪時清晰記得，整個「村超」廣場積滿了淤泥，四處散落著垃圾雜物。但7月26日晚上10點，榕江「村超」廣場上，嶄新翠綠的球場草坪迎來盛大的巡遊表演，氛圍在巡遊中推向高潮。