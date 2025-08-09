快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

聽新聞
0:00 / 0:00

一個多月前被洪水淹沒 貴州榕江今晚將迎來2025村超總決賽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
貴州榕江8月9日晚上迎來貴州村超總決賽。 圖取自「看村超遊貴州」微信公眾號
貴州榕江8月9日晚上迎來貴州村超總決賽。 圖取自「看村超遊貴州」微信公眾號

今天8月9日晚間7點30分，曾兩度遭受洪水重創的貴州「村超」賽事將迎來總決賽，熱鬧人氣再次充滿這座黔東南小城。大陸工人日報報導，就在兩週前，「村超」賽事重啟，當日榕江吸引省內外遊客超18萬人次，其中過夜遊客4.447萬人次，實現旅遊綜合收入1.88億元，交出一份讓人欣喜的答卷。

村超正式名稱為榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，是貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣由村民組織、參賽的足球賽事，被網民親切稱為「村超」或「村FA」。

報導稱，一個多月前，兇猛洪水席捲榕江，當地商店受到不同程度重創，許多臨街商鋪被淹，大量貨品、設備損毀，留下了齊腰深淤泥。但一方有難、八方支援，災後重建攻堅的衝鋒號角在這裡吹響。

但自「村超」兩周前重啟以來，榕江縣一家「天池棲悅酒店」的工作人員表示，該酒店的客房一直處於供不應求狀態，各項服務設施均已恢復至災前水準。

報導稱，災情發生後，榕江縣委縣政府迅即行動，打出政策「組合拳頭」。領導幹部帶頭消費，釋放重振信心；出台3年專項貼息貸款政策，單筆最高貼息2萬元，累計為受災商戶辦理貼息貸款2.7億元；為承租國有房屋的中小微企業減免租金450餘萬元……真金白銀的硬招實招，如涓涓細流精準滴進市場的毛細血管。

根據統計，去年2024年「村超」系列賽事吸引遊客超900萬人次，旅遊綜合收入超過108億元。

報導說，6月29日，工人日報記者在榕江縣城採訪時清晰記得，整個「村超」廣場積滿了淤泥，四處散落著垃圾雜物。但7月26日晚上10點，榕江「村超」廣場上，嶄新翠綠的球場草坪迎來盛大的巡遊表演，氛圍在巡遊中推向高潮。

村超 足球

延伸閱讀

甘肅蘭州山洪「10人死亡、33人失聯、4千人被困」習近平發聲

廣東暴雨！清遠水上樂園被洪水沖走 居民：開業3天1億2千萬就漂走了

印度警察「新法抗洪災」？灑花瓣、倒牛奶 慶祝背後原因惹議

北京「暴雨紅色預警」：連日洪災淹沒郊區老人中心31人死亡

相關新聞

一個多月前被洪水淹沒 貴州榕江今晚將迎來2025村超總決賽

今天8月9日晚間7點30分，曾兩度遭受洪水重創的貴州「村超」賽事將迎來總決賽，熱鬧人氣再次充滿這座黔東南小城。大陸工人日...

CEO方丈釋永信垮台 少林寺國際影響力走向何處？

執掌少林寺20多年的住持釋永信近日因涉錢色醜聞被查，由新任住持釋印樂接掌，但多年來，少林寺對外由武僧表演擴展為擁有全球資產的國際影響力品牌，早已資產轉型與品牌重塑布局。只是，但當信仰變身事業體，規模與價值能否持續進化？面對來自文化、商業與制度層面的拉扯，這場關於傳統與現代、信仰與資本的角力下，「少林寺」還能是一種信仰嗎？

要等8小時！前方奶茶接單排1162杯 大陸「秋天第一杯奶茶」爆單

每年立秋日的「秋天第一杯奶茶」已成為大陸消費者追求儀式感的象徵。今年8月7日立秋當天，大陸多地掀起一波奶茶外賣大戰，三大外賣平台紛紛發放優惠券刺激訂單，導致不少奶茶店爆單、App當機，甚至有門店至晚上仍顯示「前方1162杯待製作」，預估等待時間長達8小時25分鐘，引發網友熱議。

推進新藏鐵路！大陸成立「新藏鐵路公司」 又一邊疆大型工程將啟動

大陸近年在邊疆地區有諸多重大工程，除了不久前剛成立的「雅江集團」負責雅魯藏布江下游水電站的建設，最新消息是「新藏鐵路」公...

南京女長城點奶茶...無人機15分鐘送達 總花費曝光

江蘇南京遊客張女士近日發布了一段她和家人在北京八達嶺長城遊玩時，通過無人機點單，僅15分鐘就收到兩杯奶茶的視頻，掀起廣大...

甘肅蘭州山洪「10人死亡、33人失聯、4千人被困」習近平發聲

大陸近日多地遭逢強降雨災害，其中，甘肅蘭州榆中縣等地，7日以來的強降雨，引發山洪災害等，截至今日下午，已造成10人死亡、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。