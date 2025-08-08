推進新藏鐵路！大陸成立「新藏鐵路公司」 又一邊疆大型工程將啟動

大陸近年在邊疆地區有諸多重大工程，除了不久前剛成立的「雅江集團」負責雅魯藏布江下游水電站的建設，最新消息是「新藏鐵路」公司也已成立，標誌著大陸官方已正式推進新藏鐵路的建設工程。

據上海證券報8日報導，大陸天眼查工商資訊顯示，近日「新藏鐵路有限公司」成立，法定代表人為馬殷軍，註冊資本人民幣950億元（約合台幣3,951億元），經營範圍含建設工程施工、建設工程監理、鐵路運輸基礎設備製造、公共鐵路運輸、餐飲服務、住宿服務、房地產開發經營、旅遊業務等。

股東資訊顯示，新藏鐵路有限公司由中國國家鐵路集團有限公司全資持股。法定代表人馬殷軍為青藏鐵路集團公司副總經理。

相關消息也極大影響上下游產業鏈的資本表現。8日，新疆交建開盤後不久便大漲10.04%，封於漲停，交建轉債表現也很亮眼。

界面新聞指出，新藏鐵路的建成，將會成為連接新疆和西藏的重要交通要道、中國西北和西南地區的鐵路大動脈，對於加強新疆和西藏經濟、文化、旅遊等方面的交流有重要的作用。

大陸官方曾規劃5條進藏鐵路，分別為新藏鐵路、青藏鐵路、甘藏鐵路、川藏鐵路和滇藏鐵路。其中青藏鐵路已經於2006年建成通車，川藏鐵路2020年也已動工。

而新藏鐵路全線約2,000公里，從南疆地區和田向東前往西藏日喀則，途徑昆侖山、喀喇昆侖山、岡底斯山、喜馬拉雅山脈，預計全線要穿越十幾處冰達坂（隘口）、幾十條冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永凍土層和常年積雪的高山，全線海拔預計在4,500公尺以上。

公開資料顯示，目前西藏境內已有青藏鐵路、拉日鐵路和拉林鐵路，呈現「Y」字形，西藏鐵路里程已攀升至1,187.8公里。

今年4月24日，大陸交通運輸部綜合規劃司副司長金敬東指出，2月官方編制印發了《加快建設交通強國重大工程和重大項目（2025年版）》，謀劃了新藏鐵路、三峽水運新通道等45個重大項目以及20個重大工程。他更透露，新藏鐵路、G3033奎屯至獨山子至庫車高速公路等項目前期工作正在加快推進，「力爭年內開工建設」。