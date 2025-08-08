快訊

到銀樓稱挑選父親節禮物…男持辣椒水搶走70萬金項鍊 警緝捕中

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

清查屈公病 廣東湛江村委會被指半夜擅入民宅抽血

中央社／ 台北8日電

中國廣東屈公熱疫情仍在擴大，確診病例已達8000例。但廣東省湛江市有家長反映，住家所屬村委會半夜在未經允許下，擅自帶人進入家中為2名幼年子女抽血檢查，且有員警駐守，被質疑彷彿重演COVID-19疫情時「動態清零」的過度防疫做法。

綜合新京報等中國媒體報導，當地村委會人員說，之所以進入民宅為幼童抽血，是因為她的兒子先前已有發燒症狀，依規定需要進一步檢查，但一直聯絡不上家長，在涉及「公共安全」才聯繫員警前往。目前湛江市霞山區衛健局已介入調查此事。

根據報導，湛江市霞山區霞山村一名單親媽媽7日反映，她獨自撫養一兒一女在當地打工租屋居住，白天照顧孩子唸書及起居，晚上打工上夜班。4日凌晨1時30分左右，霞山村村委會在沒有經過她同意下找到房東，並帶著幾名身分不明者逕行進入她家，強行為2個孩子抽血。

根據報導及監控影像，這些逕行進入上述民宅的「工作人員」，既沒有穿著制服也沒有佩戴識別證件。而在抽血的過程中，還有員警在門口把守。

面對家長及外界質疑，此舉重演COVID-19「動態清零」的層層加碼防疫，管轄霞山村的工農街道辦事處人員表示，因為當地先前上門清查時，孩子曾表示最近有發燒，因此需進一步核查是否罹患屈公病。工作人員曾為此聯絡家長，但家長不配合，基於涉及公共安全，才聯繫員警聯合上門執行抽血。

霞山村村委會工作人員則說，這名家長的兒子日前發燒到診所看病，診所依規定上報後，衛生部門多次聯絡家長未果。在依規定需要盡快確認是否感染屈公病下，才委派醫師及員警前往確認，並協調房東開門進行抽血，所有做法「合法合規」。

抽血 發燒

延伸閱讀

台師大女足抽血案 教育部專案提供保密心理諮商

屈公病蔓延防疫不擇手段？ 廣東湛江兩小孩單獨在家時被抽血

今年首例中國大陸移入屈公病 台中40多歲女赴廣東返台確診

防屈公病 廣東佛山全市總動員投入「愛國衛生運動」

相關新聞

推進新藏鐵路！大陸成立「新藏鐵路公司」 又一邊疆大型工程將啟動

大陸近年在邊疆地區有諸多重大工程，除了不久前剛成立的「雅江集團」負責雅魯藏布江下游水電站的建設，最新消息是「新藏鐵路」公...

要等8小時！前方奶茶接單排1162杯 大陸「秋天第一杯奶茶」爆單

每年立秋日的「秋天第一杯奶茶」已成為大陸消費者追求儀式感的象徵。今年8月7日立秋當天，大陸多地掀起一波奶茶外賣大戰，三大外賣平台紛紛發放優惠券刺激訂單，導致不少奶茶店爆單、App當機，甚至有門店至晚上仍顯示「前方1162杯待製作」，預估等待時間長達8小時25分鐘，引發網友熱議。

南京女長城點奶茶...無人機15分鐘送達 總花費曝光

江蘇南京遊客張女士近日發布了一段她和家人在北京八達嶺長城遊玩時，通過無人機點單，僅15分鐘就收到兩杯奶茶的視頻，掀起廣大...

甘肅蘭州山洪「10人死亡、33人失聯、4千人被困」習近平發聲

大陸近日多地遭逢強降雨災害，其中，甘肅蘭州榆中縣等地，7日以來的強降雨，引發山洪災害等，截至今日下午，已造成10人死亡、...

昨乾旱今暴雨 鄭州「8小時下了1.2個西湖」 網：在河南看見海

大旱變大澇。幾天前才剛發布乾旱橙色預警的河南鄭州，昨天又下起暴雨，鄭州市防汛抗旱指揮部昨天13時發布了暴雨紅色預警，將防...

大陸200億開支催生 幼兒大班今秋起免費 1200萬人受惠

為提振生育意願，中國逐步推動學前教育免費。中國財政部7日在國務院政策例行吹風會上披露，中國今秋起統一實施免保育教育費（不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。