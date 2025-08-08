快訊

甘肅蘭州山洪「10人死亡、33人失聯、4千人被困」習近平發聲

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
甘肅蘭州近日遭逢強降雨，在多地造成洪災，當局正對道路進行巡檢。中國日報
甘肅蘭州近日遭逢強降雨，在多地造成洪災，當局正對道路進行巡檢。中國日報

大陸近日多地遭逢強降雨災害，其中，甘肅蘭州榆中縣等地，7日以來的強降雨，引發山洪災害等，截至今日下午，已造成10人死亡、33人失聯。早前，央視報導還稱因淤泥堆積等原因，共有4000多人被困，中共總書記習近平稍早指示稱，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡，盡快恢復通訊和交通。

據央視新聞，8月7日傍晚，甘肅中部陸續遭遇強降雨，其中，蘭州、臨夏、白銀等出現中到大雨，在蘭州市榆中縣，更因強降雨引發山洪，淤泥堆積路面，造成人員被困。

通報稱，自8月7日下午六時左右開始，榆中縣遭遇短時強降雨，興隆山區域達暴雨級別，截至今日早，榆中興隆山降水量預估為195.0毫米。為此，蘭州當地官方已發布中小河流洪水及山洪氣象風險紅色（一級）預警，甘肅省水利廳決定對蘭州等8市（州）啟動洪水防禦三級應急響應。

甘肅省氣象局通報早前還稱，預計蘭州市、定西市、臨夏州部分地方發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的風險高。

央視新聞早前也報導，由於短時間強降雨，也造成位在蘭州榆中縣城西南處的興隆山區域電力（和通信）受損，共有4個村、1300多戶、4000多人被困。同時，社交平台上亦有部分建築遭淹，導致民眾或遊客受困的訊息傳出，陸媒畫面可見車輛在泥流中被沖走，民眾撐傘望著受損家園，但寸步難行。

對此，央視報導稱，習近平高度重視並作出重要指示指出，甘肅蘭州市榆中縣等地遭遇連續強降雨引發山洪災害，造成重大人員傷亡。他說，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡，盡快恢復通訊和交通。大陸應急管理部已派工作小組到現場指導搜救工作。

