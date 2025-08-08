河南女醫師被網暴後跳樓 抖音稱配合調查

快訊

中央社／ 台北8日電

河南省周口市邵姓婦產科女醫師疑遭病患及家屬網路霸凌後跳樓死亡，事件正在調查中。短影音平台抖音今天表示，邵姓醫師及其代理人曾向平台檢舉48次，正配合有關部門調查，並深知對用戶的保護需要做得更好。

據央視新聞報導，河南省周口市衛生健康委員會日前發布情況通報稱，1日晚間8時左右，周口市第六人民醫院邵姓醫師墜樓，因傷勢過重於2日凌晨1時許死亡。

財新網7日報導，有患者表示，邵姓醫師生前曾遭受網路暴力，帶有侮辱性語言的影片已經在周口當地廣泛傳播。

抖音官方今天發布，據媒體報導，邵姓醫師生前曾遭受3起醫療糾紛當事人及家屬持續網暴，在特定時間段內，抖音已將相關76條違反平台規則的影音、457條違反規則的評論處置，包括：限制流量、下架、好友可見或僅自己可見、置底等。

此外，在2024年12月至2025年1月，抖音共收到邵姓醫師及其代理人發起的侵權舉報48次，其中32次平台判定舉報成功，並下架對應的19條內容，對1個重複侵權帳號下發禁投稿處罰。

抖音方面表示，目前正積極配合有關部門的調查工作。目前在抖音平台內，可使用「一鍵防網暴」功能，開啟防打擾保護，或是選擇「侵犯權益」發起投訴。「我們也知道相關工作仍有不足，需要不斷完善，對於用戶的保護需要做得更好」，將繼續強化對平台上違規、不友善、攻擊性內容的治理。

陸媒報導，邵姓醫師在今年5月為一名產婦接生，據知情者說，該產婦羊水栓塞，需要切除子宮保命，家屬也簽字同意。結果產婦和孩子都平安，但產婦後來接受不了，與其家屬開始了對邵姓醫師的「網路霸凌」。

涉事醫院工作人員回應媒體稱，目前邵姓醫師所涉及的和患者間糾紛已經進入司法程序，聯合調查組也已進入涉事醫院，關於事件的具體情況仍在調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。
若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

