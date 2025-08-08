快訊

甘肅榆中暴雨致土石流 3人失蹤4000餘人被困

中央社／ 上海8日電

近期中國多地遭暴雨襲擊，昨日甘肅中東部傍晚出現強降雨，造成土石流，路面淤泥累積超過5公分，致蘭州市下轄榆中縣4000餘人被困，至少3人失蹤。目前搜救與搶修工作仍在進行中。

據央視新聞8日報導，7日傍晚，甘肅中部陸續遭遇強降雨，蘭州、臨夏、白銀等市出現中到大雨，蘭州下轄榆中縣遭遇短時強降雨，其中興隆山區域達暴雨級別，該地降水量預估為195.0毫米。

蘭州市應急管理局、蘭州市水務局和蘭州市氣象局8日凌晨1時已聯合發布中小河流洪水及山洪氣象風險紅色（一級）預警。

報導指出，短時強降雨造成榆中縣山洪暴發，山洪裹挾著大量泥沙和垃圾衝上了路面，淤泥累積超5公分，阻礙了車輛通行。強降雨也造成興隆山區域電力和通訊受損，4個村、1300多戶、4000餘人被困。目前本地的交通、應急消防以及電力、通訊、醫療等多個部門的工作人員正在現場搶修。

陸媒央廣網報導，8月7日傍晚，榆中縣遭遇強降雨引發山洪災害，其中馬坡鄉馬蓮灘村3人失聯。馬坡鄉政府辦公室工作人員表示，目前馬蓮灘村的道路已經管控，針對失聯人員的搜救仍在持續，暫未收到新的消息。

新華社報導，甘肅省防汛抗旱指揮部辦公室於8日午夜12時聯合發布山洪災害氣象風險橙色預警，預計未來24小時，蘭州市、武威市、白銀市、定西市、臨夏州、甘南州、隴南市、天水市等市（州）有36個縣區有暴雨或大暴雨，發生山洪災害可能性大。

近期中國多地方遭暴雨襲擊，河南省鄭州市7日因暴雨嚴重積水，廣東省廣州市白雲區因連日暴雨，6日發生山坡地崩塌，造成2人死亡、7人受傷。

暴雨 強降雨

