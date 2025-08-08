屈公病蔓延防疫不擇手段？ 廣東湛江兩小孩單獨在家時被抽血

據香港《星島日報》報導，大陸廣東省湛江市霞山村一位家長周四（7日）反映，自己在凌晨上夜班不在家時，村委會等工作人員在房東的帶領下，凌晨上門給她獨自在家的兩個孩子抽血。引發大眾關注與爭議。

事後透過監視器畫面顯示，數名未穿制服、未佩戴工牌的工作人員在房間門口對一個小男孩和女孩抽血，有民警在門口駐守。

當事家長表示，自己是一名單親母親，獨自帶著孩子在外面讀書和打工，白天照顧孩子，晚上上夜班。她回憶稱，8月4日凌晨1點30分左右，房東在沒有經過她同意的情況下帶人上門為兩個孩子抽血。

「沒有監護人在場，有權利抽未成年孩子的血嗎？」面對這一質疑，屬地街道辦人員回應稱，抽血是因為有屈公病（陸稱「基孔肯雅熱」）疫情需排查。街道辦人員說，此前上門時，孩子曾稱近日發燒，工作人員就此事聯繫家長溝通，但家長不配合。因涉及公共安全，故聯繫民警聯合上門工作。

村民委員會工作人員則說，她的兒子發燒了，前往一個小診所看病，診所按照規定上報了。當天晚上，衛生部門接到信息之後，嘗試聯絡這位家長但多次未成功接通。按照規定，需要盡快確認是否為屈公病。在沒有辦法的情況下，派了民警和醫生前往確認，並叫了房東開門，進行了當場抽血。該工作人員強調，所有的行為都是根據上級要求，合法合規。

但當事家長稱，抽血幾日後孩子仍有頭暈等不適症狀。街道辦人員說，是徵得兩名兒童同意後才進行的抽血，已聯繫兒科醫生上門並與家長溝通。目前，湛江市霞山區衛健局已介入。

廣東省今年7月以來出現基孔肯雅熱即屈公病疫情，僅上周就新增近3000宗病例，多地啟動防疫工作，但部分措施引起反彈，民眾擔新冠疫情時的防控「層層加碼」捲土重來。

昨天台灣也首度新增一例屈公病境外移入個案，為居住中部地區40多歲本國籍女性，原因就是她今年7月至大陸廣東省佛山市及深圳拜訪友人，7月30日返台後隔日出現發燒症狀，最後於昨7日確診屈公病。