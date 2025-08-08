聽新聞
陸幼兒園大班免保育教育費 1200萬人受惠

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸今秋起將對所有幼兒園的大班兒童實施免保育教育費政策。圖為江西南昌一家幼兒園的小朋友在教室裡做遊戲。中新社
大陸今秋起將對所有幼兒園的大班兒童實施免保育教育費政策。圖為江西南昌一家幼兒園的小朋友在教室裡做遊戲。中新社

為提振生育意願，大陸逐步推動學前教育免費。大陸財政部副部長郭婷婷昨天表示，大陸今秋起統一實施免保育教育費（不包括伙食費、住宿費、雜費等）政策，覆蓋所有幼兒園的大班兒童，預計今年秋季學期將惠及一千二百萬人左右。估計一年可為一個家庭省下約七千人民幣（約台幣二萬九千元）。

經測算，僅今年秋季一個學期，大陸全國財政將增加支出約二百億元人民幣（約台幣八百三十億元），相應將讓家庭支出減少二百億元人民幣。

大陸國務院辦公廳日前印發「關於逐步推行免費學前教育的意見」，明確從二○二五年秋季學期起，免除公辦與民辦幼兒園學前一年在園兒童的保育教育費。

郭婷婷表示，後續還將統籌考慮學齡人口變化、財力狀況等因素，研究適時完善免費政策。對於因免保育教育費導致幼兒園收入減少，將對園方補助，相關資金由中央財政和地方財政共同承擔。

