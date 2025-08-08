香港高齡司機體檢加嚴 議員、業界不同調

香港高齡計程車司機撞死外籍旅客，再度引起社會關注。香港高齡職業司機數以萬計，其中還有五十名九十歲以上，香港高齡職業司機的駕駛安全問題，是否收緊對高齡司機的體檢以避免類似事件發生，香港業界商會和香港立法會議員，還意見不一。

八月五日，一名三十五歲菲律賓籍男性旅客，在荃灣如心酒店門外準備離港，突遭一輛計程車撞來，計程車撞到酒店外牆才停下，菲律賓籍男子當場倒地身亡。當時計程車司機報稱身體不適要求去醫院，事後證實司機年逾八十，報稱事發時他頭暈。

在香港高齡司機從事計程車、客運小巴的運營相當普遍，數據顯示，截至二○二三年，香港有約三萬一千名七十歲以上計程司機，其中九十歲以上更有約五十名。

現在香港駕駛執照未設年齡上限，但要求所有七十歲或以上的司機須每三年提交「體格檢驗證明書」以延續駕照。香港政府前年提出收緊年長駕駛者的體格證明要求，包括將年長商用車司機提交體格證明的門檻降至六十五歲，體檢則由「三年一檢」縮短至「一年一檢」，但相關的提法未落實到立法層面。

香港的士小巴商總會建議，港府不應單純考慮以年齡劃線，對於七十歲以上如需續牌的駕駛者，可考慮在體檢時加入更科學的身體及判斷力評估，包括反應速度及慢性疾病管理，逐步推動「以健康取代年齡」的發牌理念。

香港的士業議會主席黃卓邦也稱，較年輕的司機亦可能有慢性病，以年齡劃線未必是最有效阻止不適合駕車的司機留在市場。

香港立法會交通事務委員會委員田北辰認為，香港計程車行業收緊體檢要求，當年已有很大反對聲音，憂慮會令司機流失，但他認為安全是最重要的考量，要求七十歲以上計程車司機「一年一檢」是「最低消費」。他促請香港政府最遲明年第一季前完成立法，亦應同時規管七十五歲以上計程車司機的最高工時。