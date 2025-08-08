西寧機場 新航站啟用

青藏高原規模最大的樞紐機場—西寧曹家堡國際機場三期7日投運，新建的T3航站樓於當日零時正式啟用。

中新社報導，西寧機場三期擴建工程於2020年8月開工建設，總投資107.12億元（人民幣，下同），其中機場工程99.83億元，按滿足年旅客吞吐量2100萬人次、貨郵吞吐量12萬噸目標設計。

俯視西寧機場新建T3航站樓，其外觀形似—黑頸鶴呈展翅飛翔之姿。航站樓出發大廳內，三條指廊寓意「三江匯聚」，航站樓主景觀「中華水塔」由三條蜿蜒起伏飄帶構成，並設置景觀雕塑、雪豹氣模區，《唐蕃古道》等牆面藝術作品。

此外，西寧機場整合構建機場態勢統一感知、運行應急統一指揮、區域鏈條統一管理的「一個大腦」IOC智慧運控新模式，讓技術革新為乘機出行帶來便利。

青海機場有限公司董事長任小森說，西寧機場三期擴建工程推廣應用10大類31項新技術，創新12項省級工法，成功攻克濕陷性黃土地基處理等世界級難題，同時實現工期優化與投資節約。

T3航站樓將運營所有進出港國內航班，西寧機場將成為區域旅客集散中心和綜合交通核心樞紐。