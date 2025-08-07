人力少成本低收益高 大陸AI微短劇近來爆紅

結合AI技術、製作成本低廉的AI微短劇近來在中國爆紅，甚至有作品創下高達1.8億次的播放量。據分析，這類AI微短劇創作人力少，且2小時就能製作1集，每集成本僅需人民幣數百元，全職創作者月入卻可達人民幣2萬元（約新台幣8.3萬元）。

綜合紅星新聞及香港星島網報導，在形成熱潮且成本低、收益高的情況下，有業界人士認為，AI（人工智慧）微短劇今年下半年將在中國蓬勃發展。但也有不少人認為，關鍵要先打通AI微短劇的製作和商業化流程。

根據報導，中國第1部AI微短劇「興安嶺詭事」3月間播出後，以AI技術製作短劇便快速發展，成為中國網劇新發展模式。近日，另一部AI微短劇「九尾狐男妖愛上我」更創下播出27集累計播放量逾1.8億次的紀錄，成為熱門網劇，也讓這種新型態網劇成為話題。

報導提到，中國網路盛傳，AI微短劇製成成本低廉，50元便可以拍出3集，全職投入的月收入更可達5萬。製作AI微短劇「霸總雪納瑞」的「辣糖」表示，50元可能只是簡單的AI工具費用，實際成本遠不止於此，還有裝置、員工薪資等成本。

另一名業界人士小朱也表示，他製作一條5分鐘AI影片成本要100元左右，且隨著劇情動作難度、影片長度的增加，費用會更高。

但辣糖提到，AI微短劇有著「高效率、低成本、強情緒」等諸多優勢。像是可以快速套用當紅的範本「現炒熱梗」，且不需要專業裝置和演員，只要小團隊甚至單獨一人就能利用AI工具製作，且AI製作的角色能做到真人演員無法完成的表演。

他表示，AI微短劇只需要構思、指令碼、AI素材生成、後製剪輯、發布上線等5個步驟，自己的團隊4個人就能完成，有的甚至只有單獨一人就能完成整個製作。

至於月收入，辣糖指「五位數差不多」；小朱則說，他目前全職投入製作AI影片，月入約有2萬元。

儘管如此，中國微短劇平台「新腕兒」主編張女士認為，從比重和增幅來看，AI微短劇由於對技術及創作者的要求較高，目前還無法實現量產，商業化程度有限，主要是業界認為「誰也等不起AI技術突破的時間成本」。