快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委申報財務曝光 「綠營這位」估身家上億、林思銘負債最高

人力少成本低收益高 大陸AI微短劇近來爆紅

中央社／ 台北7日電

結合AI技術、製作成本低廉的AI微短劇近來在中國爆紅，甚至有作品創下高達1.8億次的播放量。據分析，這類AI微短劇創作人力少，且2小時就能製作1集，每集成本僅需人民幣數百元，全職創作者月入卻可達人民幣2萬元（約新台幣8.3萬元）。

綜合紅星新聞及香港星島網報導，在形成熱潮且成本低、收益高的情況下，有業界人士認為，AI（人工智慧）微短劇今年下半年將在中國蓬勃發展。但也有不少人認為，關鍵要先打通AI微短劇的製作和商業化流程。

根據報導，中國第1部AI微短劇「興安嶺詭事」3月間播出後，以AI技術製作短劇便快速發展，成為中國網劇新發展模式。近日，另一部AI微短劇「九尾狐男妖愛上我」更創下播出27集累計播放量逾1.8億次的紀錄，成為熱門網劇，也讓這種新型態網劇成為話題。

報導提到，中國網路盛傳，AI微短劇製成成本低廉，50元便可以拍出3集，全職投入的月收入更可達5萬。製作AI微短劇「霸總雪納瑞」的「辣糖」表示，50元可能只是簡單的AI工具費用，實際成本遠不止於此，還有裝置、員工薪資等成本。

另一名業界人士小朱也表示，他製作一條5分鐘AI影片成本要100元左右，且隨著劇情動作難度、影片長度的增加，費用會更高。

但辣糖提到，AI微短劇有著「高效率、低成本、強情緒」等諸多優勢。像是可以快速套用當紅的範本「現炒熱梗」，且不需要專業裝置和演員，只要小團隊甚至單獨一人就能利用AI工具製作，且AI製作的角色能做到真人演員無法完成的表演。

他表示，AI微短劇只需要構思、指令碼、AI素材生成、後製剪輯、發布上線等5個步驟，自己的團隊4個人就能完成，有的甚至只有單獨一人就能完成整個製作。

至於月收入，辣糖指「五位數差不多」；小朱則說，他目前全職投入製作AI影片，月入約有2萬元。

儘管如此，中國微短劇平台「新腕兒」主編張女士認為，從比重和增幅來看，AI微短劇由於對技術及創作者的要求較高，目前還無法實現量產，商業化程度有限，主要是業界認為「誰也等不起AI技術突破的時間成本」。

影片 團隊 月收入

延伸閱讀

不同主題無縫接軌…40場景產200微短劇 合肥「豎店」火了

傳今年擬在港上市籌資近90億 愛奇藝美股盤前一度漲近9%

公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關

竹市警公布上半年打詐成果 詐團人力短缺…外籍車手遽增

相關新聞

河南鄭州大暴雨...城區多地淹水 全市按下暫停鍵

河南鄭州市7日8時至14時出現暴雨，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於今天13時，將防汛四級應急響應提升至三級，全市立即採取停產...

暴雨山泥傾瀉 廣州民宅樓秒坍塌 住戶驚逃2死7傷5失聯

廣東連日暴雨導致多地受災。廣州暴雨達到「本世紀第五強」，白雲區昨天上午8時30分許發生山泥傾瀉，造成山體滑坡，大源街大源...

網友被指陰陽怪氣批「南京照相館」 胡錫進再斥漢奸言論

多名中國網友被指「陰陽怪氣」攻擊抗戰電影「南京照相館」遭平台禁言後，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，一些對「南京照相館」的...

地乾得發裂…河南周口特旱村民搶水 花生、玉米恐減產

「中原糧倉」河南省正經歷2000年以來最嚴重旱情，7月以來河南省平均氣溫達30.5℃，周口市甚至「高溫全勤」。由於30多...

沿用30年…北大錄取通知書用語惹議 網：你不要，我要

北京大學本科錄取通知書中的兩處表述近日被指存在語句問題，引發網路關注；據了解，相關表述至少在近五年間未作調整，且其核心句...

浙江大學35歲師傳墜亡 疑1原因壓垮 網嘆：太捲了

浙江大學的一名青年教師近日在校內墜樓，引起各界的關注和討論。有人稱因高校「非升即走」管理體制所致，亦有人指出墜樓原因是感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。