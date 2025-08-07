人力少成本低收益高 大陸AI微短劇近來爆紅
結合AI技術、製作成本低廉的AI微短劇近來在中國爆紅，甚至有作品創下高達1.8億次的播放量。據分析，這類AI微短劇創作人力少，且2小時就能製作1集，每集成本僅需人民幣數百元，全職創作者月入卻可達人民幣2萬元（約新台幣8.3萬元）。
綜合紅星新聞及香港星島網報導，在形成熱潮且成本低、收益高的情況下，有業界人士認為，AI（人工智慧）微短劇今年下半年將在中國蓬勃發展。但也有不少人認為，關鍵要先打通AI微短劇的製作和商業化流程。
根據報導，中國第1部AI微短劇「興安嶺詭事」3月間播出後，以AI技術製作短劇便快速發展，成為中國網劇新發展模式。近日，另一部AI微短劇「九尾狐男妖愛上我」更創下播出27集累計播放量逾1.8億次的紀錄，成為熱門網劇，也讓這種新型態網劇成為話題。
報導提到，中國網路盛傳，AI微短劇製成成本低廉，50元便可以拍出3集，全職投入的月收入更可達5萬。製作AI微短劇「霸總雪納瑞」的「辣糖」表示，50元可能只是簡單的AI工具費用，實際成本遠不止於此，還有裝置、員工薪資等成本。
另一名業界人士小朱也表示，他製作一條5分鐘AI影片成本要100元左右，且隨著劇情動作難度、影片長度的增加，費用會更高。
但辣糖提到，AI微短劇有著「高效率、低成本、強情緒」等諸多優勢。像是可以快速套用當紅的範本「現炒熱梗」，且不需要專業裝置和演員，只要小團隊甚至單獨一人就能利用AI工具製作，且AI製作的角色能做到真人演員無法完成的表演。
他表示，AI微短劇只需要構思、指令碼、AI素材生成、後製剪輯、發布上線等5個步驟，自己的團隊4個人就能完成，有的甚至只有單獨一人就能完成整個製作。
至於月收入，辣糖指「五位數差不多」；小朱則說，他目前全職投入製作AI影片，月入約有2萬元。
儘管如此，中國微短劇平台「新腕兒」主編張女士認為，從比重和增幅來看，AI微短劇由於對技術及創作者的要求較高，目前還無法實現量產，商業化程度有限，主要是業界認為「誰也等不起AI技術突破的時間成本」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言