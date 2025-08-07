湘西傳統苗寨的轉型 靠鄉村旅遊收入猛增10倍

湖南省西部有許多少數民族居住，在行政上劃分為不少自治州與自治縣，很多村寨以往與外界隔絕較強，近年隨著扶貧等政策推廣，開始與外界有更多往來，收入也較以往上升。

在湖南內的少數民族主要是苗族、土家族、侗族、瑤族等，其中人口最大宗的是苗族、土家族，侗族、瑤族人口規模則較小，整體而言全省少數民族呈現「大雜居、小聚居」分布，少數民族佔全省總人口的10.06%，為668.52萬人左右。

位於湘西苗族土家族自治州的鳳凰縣，以苗族人口居多，縣內的麻沖鄉有不少「苗寨」，也是純苗族聚居鄉，其中竹山村苗寨建寨已有數百年歷史，建築與文化保存都相對完好，是大陸官方的「全國脫貧攻堅考察點」，也是「全國100個鄉村旅遊扶貧示範案例」之一，此處距離鳳凰古城28公里，不難見到官方對此地開發旅遊的協助，尤其是由縣政府成立的「鳳凰旅投開發建設集團有限公司」，扮演了推手的角色。

目前竹山苗寨已整體成為一座景區，進場要收門票，寨內有多個民居被布置成體驗點，但商業化並不會太濃重，住宅內仍有養雞，接待旅客的屋舍也仍擺放著苗族信仰的神位與硃砂。除了接待旅遊團，還有許多暑期學生研學團進入村寨參訪，體驗如苗繡、銀飾、磨豆漿、竹編等苗族傳統文化。

官方統計顯示，2024年竹山村接待遊客35.42萬人次，實現旅遊收入人民幣3,964.44萬元；村民人均純收入從2013年的1,800元增長至2024年的2萬1,000元，增幅達11.66倍。

一位少數民族向本報表示，竹山苗寨景區是近年才開發，以往這裡交通不便，也與外隔絕，村民收入也低，隨著旅遊開發的進展，除了提高人均收入，也讓較少對外接觸的苗寨民眾，能與外界有更多交流。

一篇刊登在湘西州統戰部微信公眾號的文章，係由麻沖鄉黨委書記龍勝明、縣委統戰部辦公室唐成寶所撰寫，文章中提到在竹山村教育引導苗族群眾講好普通話，「如今絕大部分苗族老人都能用普通話與遊客交流，中華民族共同體意識顯著增強」。

據悉，湖南少數民族當中，土家族與侗族的漢化較深，保有傳統獨特的民族文化內容，已不如苗族，像是土家語也已經只有少數人能說會道，但仍在一些重要習俗上保有傳統文化，例如相當特別的「哭嫁」。