聽新聞
0:00 / 0:00
河南鄭州大暴雨...城區多地淹水 全市按下暫停鍵
河南鄭州市7日8時至14時出現暴雨，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於今天13時，將防汛四級應急響應提升至三級，全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等管控措施。
央視報導，河南鄭州市氣象台表示，7日8時至14時，鄭州市出現陣雨、雷陣雨，主城區局部出現暴雨、大暴雨，最大降水量187毫米，降水量100到249.9毫米的站點有7個。
截至13時，全市共有15個氣象站點出現50毫米以上的暴雨，絕大部分集中在中原、高新、金水和二七區。目前鄭州繞城高速全線已經禁止所有車輛上站。鄭州地鐵稱，受降雨影響，截至下午2時30分，部分路段暫停運營服務。
而這場暴雨引起城區淹水，綜合陸媒、網友視頻顯示，城區淹水街道積水嚴重，摩托被淹，行人艱難涉水行走。也有在一高架橋下，行人在齊大腿深的水里行走，有兩輪電動車涉水而過，有機動車在水中拋錨。也有地區水淹很深，能淹到身高180公分民眾的腰部。有網友稱，鄭州暴雨成「水城」，並戲稱「也算是在河南看見海了」。
極目新聞報導，河南秋樂種業科技員工張先生描述，上午11時許當地開始下暴雨，沒過多久，公司發現有雨水倒灌至院內，趕緊組織沙袋和擋板把雨水擋在院外，並設專人在門口值守同時幫助院外涉水群眾，建議暫時無法通過的路人可以到院內休息、避雨。目前企業員工為了安全都在院內待著，暫時沒有出門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言