河南鄭州大暴雨...城區多地淹水 全市按下暫停鍵

河南鄭州市7日8時至14時出現暴雨，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於今天13時，將防汛四級應急響應提升至三級，全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等管控措施。

央視報導，河南鄭州市氣象台表示，7日8時至14時，鄭州市出現陣雨、雷陣雨，主城區局部出現暴雨、大暴雨，最大降水量187毫米，降水量100到249.9毫米的站點有7個。

截至13時，全市共有15個氣象站點出現50毫米以上的暴雨，絕大部分集中在中原、高新、金水和二七區。目前鄭州繞城高速全線已經禁止所有車輛上站。鄭州地鐵稱，受降雨影響，截至下午2時30分，部分路段暫停運營服務。

而這場暴雨引起城區淹水，綜合陸媒、網友視頻顯示，城區淹水街道積水嚴重，摩托被淹，行人艱難涉水行走。也有在一高架橋下，行人在齊大腿深的水里行走，有兩輪電動車涉水而過，有機動車在水中拋錨。也有地區水淹很深，能淹到身高180公分民眾的腰部。有網友稱，鄭州暴雨成「水城」，並戲稱「也算是在河南看見海了」。