快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

河南鄭州大暴雨...城區多地淹水 全市按下暫停鍵

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
河南鄭州7日暴雨，在一高架橋下，行人在齊大腿深的水里行走，有兩輪電動車涉水而過。圖取自極目新聞
河南鄭州7日暴雨，在一高架橋下，行人在齊大腿深的水里行走，有兩輪電動車涉水而過。圖取自極目新聞

河南鄭州市7日8時至14時出現暴雨，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於今天13時，將防汛四級應急響應提升至三級，全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等管控措施。

央視報導，河南鄭州市氣象台表示，7日8時至14時，鄭州市出現陣雨、雷陣雨，主城區局部出現暴雨、大暴雨，最大降水量187毫米，降水量100到249.9毫米的站點有7個。

截至13時，全市共有15個氣象站點出現50毫米以上的暴雨，絕大部分集中在中原、高新、金水和二七區。目前鄭州繞城高速全線已經禁止所有車輛上站。鄭州地鐵稱，受降雨影響，截至下午2時30分，部分路段暫停運營服務。

而這場暴雨引起城區淹水，綜合陸媒、網友視頻顯示，城區淹水街道積水嚴重，摩托被淹，行人艱難涉水行走。也有在一高架橋下，行人在齊大腿深的水里行走，有兩輪電動車涉水而過，有機動車在水中拋錨。也有地區水淹很深，能淹到身高180公分民眾的腰部。有網友稱，鄭州暴雨成「水城」，並戲稱「也算是在河南看見海了」。

極目新聞報導，河南秋樂種業科技員工張先生描述，上午11時許當地開始下暴雨，沒過多久，公司發現有雨水倒灌至院內，趕緊組織沙袋和擋板把雨水擋在院外，並設專人在門口值守同時幫助院外涉水群眾，建議暫時無法通過的路人可以到院內休息、避雨。目前企業員工為了安全都在院內待著，暫時沒有出門。

河南鄭州7日暴雨，行人艱難涉水行走。圖取自極目新聞
河南鄭州7日暴雨，行人艱難涉水行走。圖取自極目新聞

鄭州 暴雨

延伸閱讀

大陸暴雨轉移河南 鄭州嚴重積水緊急宣布停班停課

暴雨山泥傾瀉 廣州民宅樓秒坍塌 住戶驚逃2死7傷5失聯

廣東暴雨！清遠水上樂園被洪水沖走 居民：開業3天1億2千萬就漂走了

影／連日暴雨…苗栗崩落巨石砸扁轎車奪命 2死者身分曝光

相關新聞

河南鄭州大暴雨...城區多地淹水 全市按下暫停鍵

河南鄭州市7日8時至14時出現暴雨，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於今天13時，將防汛四級應急響應提升至三級，全市立即採取停產...

暴雨山泥傾瀉 廣州民宅樓秒坍塌 住戶驚逃2死7傷5失聯

廣東連日暴雨導致多地受災。廣州暴雨達到「本世紀第五強」，白雲區昨天上午8時30分許發生山泥傾瀉，造成山體滑坡，大源街大源...

網友被指陰陽怪氣批「南京照相館」 胡錫進再斥漢奸言論

多名中國網友被指「陰陽怪氣」攻擊抗戰電影「南京照相館」遭平台禁言後，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，一些對「南京照相館」的...

地乾得發裂…河南周口特旱村民搶水 花生、玉米恐減產

「中原糧倉」河南省正經歷2000年以來最嚴重旱情，7月以來河南省平均氣溫達30.5℃，周口市甚至「高溫全勤」。由於30多...

沿用30年…北大錄取通知書用語惹議 網：你不要，我要

北京大學本科錄取通知書中的兩處表述近日被指存在語句問題，引發網路關注；據了解，相關表述至少在近五年間未作調整，且其核心句...

浙江大學35歲師傳墜亡 疑1原因壓垮 網嘆：太捲了

浙江大學的一名青年教師近日在校內墜樓，引起各界的關注和討論。有人稱因高校「非升即走」管理體制所致，亦有人指出墜樓原因是感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。