中國暴雨轉移河南 鄭州嚴重積水緊急宣布停班停課

中國南北近日紛降暴雨，雨區今天轉移到河南省，省會鄭州更因暴雨造成嚴重積水，讓不少市民憶起2021年7月導致地鐵淹水的雨災。鄭州市官方下午1時緊急宣布，全市立即執行停班停課、大眾運輸系統停運及暫停集體戶外活動等強制管控措施。

綜合紅星新聞、極目新聞、澎湃新聞等媒體報導，中國境內的暴雨區今天轉移到河南，全省多個地區紛紛降下暴雨，尤以鄭州最為嚴重，導致市內多個路段出現較深積水，已經淹到大腿的高度，導致不少車輛拋錨，行人難以通行，部分路段的積水還漫入路邊的店舖。

鄭州一家超市老闆表示，這場暴雨約在上午11時左右開始，不到半個小時，店旁的高架橋下路面就全部被淹，積水深度已經超過膝蓋。直到下午2時左右，雨勢雖有變小，但積水還在大腿以上，尚未退去。

不少鄭州市民在網路上驚呼，今天的暴雨實在太嚇人。其中有人表示，這場雨不禁讓他想起2021年7月下旬造成河南全省近400人死亡及失蹤，連鄭州地鐵也遭大水漫入造成死傷的那場暴雨；也有人表示，「中國最近是怎麼啦，怎麼到處都在下暴雨？」。

因應這場暴雨，鄭州市氣象台中午12時37分將暴雨預警從黃色升級為橙色，指3小時內鄭州主城區所轄鄉鎮及街道大部分地區將持續降雨，並伴有短時間強降雨、雷暴大風等強對流天氣，局部降水量可達70毫米以上，個別觀測站更將超過100毫米。

鄭州市防汛抗旱指揮部在下午1時將防汛應急響應從4級提升至3級，並宣布全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等強制管控措施。各級防汛責任人要立即上崗到位，24小時值守巡查，各級搶險救援隊伍嚴陣以待，確保險情「早發現、早報告、早處置」。