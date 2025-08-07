快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

防屈公病 廣東佛山全市總動員投入「愛國衛生運動」

中央社／ 台北7日電

爆發中國這波屈公病疫情的廣東省佛山市官方昨晚宣布，全市今天展開「愛國衛生運動統一行動」，標榜「全覆蓋，無死角，全民齊動員」，要求佛山所有機關及企業、事業單位，以及村居、社區、廠企商戶、家庭乃至個人一齊投入執行。

南方都市報報導，佛山官方表示，此舉是為確實築牢屈公病「群防群控嚴密防線」，要點是做好環境衛生整治、翻盆倒罐清積水、清除蚊蟲孳生環境，確保「全覆蓋、無死角」。

根據報導，佛山官方要求全市機關、企業、事業單位充分發動幹部、職員展開各自單位的衛生大掃除，帶頭做好單位衛生環境清理，並組織充分力量向下進入全市各行政村及社區，全力支持參與基層「愛國衛生行動」開展。

此外，佛山官方要求全市工廠及企業充分發動員工深入參與愛國衛生統一行動；落實「門前三包」（包衛生、包綠化、包秩序），清理辦公區、企業廠區及周邊環境衛生，確保無垃圾雜物堆積、無廢棄容器和積水。

佛山官方並要求全市各村委會、社區居委會及各住宅小區展開環境衛生大掃除，重點清除垃圾收集點、地下車庫、背街冷巷、綠化帶、灌木叢等區域的垃圾雜物；清除路面坑雨窪積水等各類雨後積水，對暫時無法清除的積水要進行投藥處理。

此外，佛山官方要求個體商戶和一般民眾也落實「門前三包」，清除經營場所、房前屋後、天台（屋頂）露台等區域的垃圾雜物和積水，保持溝渠、下水道排水暢通；傾倒花盆托盤、閒置瓶罐、輪胎等各類容器中的積水，做好居家、商鋪環境衛生，打造乾淨、整潔的生活工作環境。

目前被中國官方列為確診的屈公病病例已超過7000例，且已蔓延到香港及澳門，佛山則是疫情核心區域。為此，佛山市官方已下令全市藥房對販售發熱、關節疼痛、皮疹等47種藥物採取「實名制」，必須詳細登記購藥者的基本資料及症狀，引起外界關注。

疫情 屈公病

延伸閱讀

香港新增屈公病3例 患者曾遊佛山、孟加拉

佛山民眾抱怨當局過度防治屈公病 令人心惶惶

中國廣東屈公病疫情擴大 疾管署提升旅遊疫情警示

防屈公病 泉州也要求返回人員需14天自我健康監測

相關新聞

暴雨山泥傾瀉 廣州民宅樓秒坍塌 住戶驚逃2死7傷5失聯

廣東連日暴雨導致多地受災。廣州暴雨達到「本世紀第五強」，白雲區昨天上午8時30分許發生山泥傾瀉，造成山體滑坡，大源街大源...

網友被指陰陽怪氣批「南京照相館」 胡錫進再斥漢奸言論

多名中國網友被指「陰陽怪氣」攻擊抗戰電影「南京照相館」遭平台禁言後，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，一些對「南京照相館」的...

地乾得發裂…河南周口特旱村民搶水 花生、玉米恐減產

「中原糧倉」河南省正經歷2000年以來最嚴重旱情，7月以來河南省平均氣溫達30.5℃，周口市甚至「高溫全勤」。由於30多...

沿用30年…北大錄取通知書用語惹議 網：你不要，我要

北京大學本科錄取通知書中的兩處表述近日被指存在語句問題，引發網路關注；據了解，相關表述至少在近五年間未作調整，且其核心句...

浙江大學35歲師傳墜亡 疑1原因壓垮 網嘆：太捲了

浙江大學的一名青年教師近日在校內墜樓，引起各界的關注和討論。有人稱因高校「非升即走」管理體制所致，亦有人指出墜樓原因是感...

「茉陷溫柔局」…曾被騙2062萬 蘇小夥開反詐咖啡館渡人

買房被騙2062萬（人民幣，下同，約287萬美元），江蘇90後小夥黃曉飛沒被擊倒，反而在蘇州環太湖大道開起「反詐咖啡館」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。