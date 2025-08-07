防屈公病 廣東佛山全市總動員投入「愛國衛生運動」

爆發中國這波屈公病疫情的廣東省佛山市官方昨晚宣布，全市今天展開「愛國衛生運動統一行動」，標榜「全覆蓋，無死角，全民齊動員」，要求佛山所有機關及企業、事業單位，以及村居、社區、廠企商戶、家庭乃至個人一齊投入執行。

南方都市報報導，佛山官方表示，此舉是為確實築牢屈公病「群防群控嚴密防線」，要點是做好環境衛生整治、翻盆倒罐清積水、清除蚊蟲孳生環境，確保「全覆蓋、無死角」。

根據報導，佛山官方要求全市機關、企業、事業單位充分發動幹部、職員展開各自單位的衛生大掃除，帶頭做好單位衛生環境清理，並組織充分力量向下進入全市各行政村及社區，全力支持參與基層「愛國衛生行動」開展。

此外，佛山官方要求全市工廠及企業充分發動員工深入參與愛國衛生統一行動；落實「門前三包」（包衛生、包綠化、包秩序），清理辦公區、企業廠區及周邊環境衛生，確保無垃圾雜物堆積、無廢棄容器和積水。

佛山官方並要求全市各村委會、社區居委會及各住宅小區展開環境衛生大掃除，重點清除垃圾收集點、地下車庫、背街冷巷、綠化帶、灌木叢等區域的垃圾雜物；清除路面坑雨窪積水等各類雨後積水，對暫時無法清除的積水要進行投藥處理。

此外，佛山官方要求個體商戶和一般民眾也落實「門前三包」，清除經營場所、房前屋後、天台（屋頂）露台等區域的垃圾雜物和積水，保持溝渠、下水道排水暢通；傾倒花盆托盤、閒置瓶罐、輪胎等各類容器中的積水，做好居家、商鋪環境衛生，打造乾淨、整潔的生活工作環境。

目前被中國官方列為確診的屈公病病例已超過7000例，且已蔓延到香港及澳門，佛山則是疫情核心區域。為此，佛山市官方已下令全市藥房對販售發熱、關節疼痛、皮疹等47種藥物採取「實名制」，必須詳細登記購藥者的基本資料及症狀，引起外界關注。