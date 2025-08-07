受惠人數破1200萬！陸推免費學前教育 估家庭支出減少830億元

為提振生育意願，大陸逐步推動學前教育免費。大陸財政部副部長郭婷婷7日表示，大陸統一實施的免保育教育費（不包括伙食費、住宿費、雜費等）政策，覆蓋所有幼兒園的大班兒童，預計今年秋季學期將惠及1,200萬人左右。經測算，僅今年秋季1個學期，大陸全國財政將增加支出約200億元人民幣（約新台幣830億元），相應將讓家庭支出減少200億元人民幣。

大陸國務院辦公廳日前印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》，明確從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前1年在園兒童的保育教育費。

郭婷婷稱，逐步推行免費學前教育，是大陸學前教育發展史上的一個里程碑。這次推出免保育教育費政策，主要遵循了四個原則：一是強化普及普惠；二是穩妥有序推進。綜合考慮大陸國情，堅持盡力而為、量力而行；三是加大政府投入；四是經費合理分擔。

郭婷婷表示，後續還將統籌考慮學齡人口變化、財力狀況等因素，研究適時完善免費政策。對於因免保育教育費導致幼兒園收入減少，將對園方補助，相關資金由中央財政和地方財政共同承擔。

大陸教育部數據顯示，2023年大陸全國幼兒園數為27.4萬所，在園幼兒數4,093萬人，學前3年毛入園率（入園幼兒數占適齡幼兒總數比率）91.1%，比2012年提高26.6個百分點，達到世界高收入國家平均水平。逐步推行免費學前教育，有望惠及上千萬家庭。

新華社曾訪問1位北京家長趙先生，他稱女兒就讀北京1所公立幼兒園，若推行免費學前教育，1年將省下近7,000元人民幣（約新台幣29,000元）。

央廣網報導，中國教育科學研究院教育財政研究所所長、研究員王建指出，學前教育作為孩子接受正規教育的起點，其成本和質量直接影響家庭的生育決策。推行學前教育免費，直接增加早期教育階段公共財政支出，替代家庭部分教育成本，有利於提振家庭生育意願。