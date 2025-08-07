該何時開始存退休金？上海交大教授：10歲開始最划算

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
「複利效應」一般人都懂，但上海一名學者建議10歲就開始存退休金，則引發不少大陸民眾嘲諷。法新社
「複利效應」一般人都懂，但上海一名學者建議10歲就開始存退休金，則引發不少大陸民眾嘲諷。法新社

你開始存退休金了嗎？該什麼時候開始存退休金最好？上海交通大學上海高級金融學院教授閻志鵬建議，10歲就開始存最划算。

閻志鵬舉例說：假設年化收益率為8%，10歲起每年存1萬元，連續6年，65歲帳戶餘額就有344萬元；16歲起每年存1萬元，連續9年，65歲餘額293萬元；25歲起每年存1萬元，連續40年，65歲餘額僅280萬元。

閻志鵬說，「越早啟動，複利效應越驚人」。

據大陸網路媒體《金融界》報導，閻志鵬近日在《金融新啟航‧養老金融透視鏡》欄目上表示，養老規劃的核心就是「時間槓桿」，因此最好10歲就開始存養老金。閻志鵬此一論點很快就引發網上許多討論。

有人質疑，10歲兒童還無獨立收入來源，儲蓄需完全依賴父母支持，這可能給普通家庭尤其是經濟條件有限的家庭帶來額外經濟壓力。

而且現實中，多數家庭需優先滿足教育、醫療等剛性支出，提前為子女規劃養老的優先級往往被後置，實際操作難度較大。

更有網友質疑，「問題是沒有收益率8%的，只有收益率1.8%的。請問上海高級金融學院教授閻志鵬收益率8%的在哪裡？ 」

《金融界》指出，在當前市場環境下，銀行理財產品、定期存款的年化利率普遍低於3%，即便股票、基金等權益類投資可能提供更高收益，但實現8%的年化回報需承擔較高風險，且在數十年投資周期中保持收益穩定的難度極大。

從網友反應來看，閻志鵬這個建議多數網友都不埋單。不少人反諷說：「這個方法好，父母可以不用讓孩子上學了，直接將其學雜費存起來，孩子的後半生就徹底無憂了」、「我們從一歲開始就存養老錢不行嗎？非得10歲才最划算嗎？」、「不，他應該在他娘剛懷上他的時候就開始存養老金，那豈不更划算？」、「專家建議每月存20萬，到60歲存款可上億」。

還有網友說，「這邊建議，少養幾個專家吧！」上海交通大學上海高級金融學院官網介紹，閻志鵬擁有美國布蘭戴斯大學（Brandeis University）經濟與金融學博士學位，目前除是該學院教授，也是MBA項目聯席學術主任。

上海交通大學上海高級金融學院教授閻志鵬建議「10歲就開始退休金最划算」，引發不少網友熱議。（圖／取自上海交通大學上海高級金融學院官網）
上海交通大學上海高級金融學院教授閻志鵬建議「10歲就開始退休金最划算」，引發不少網友熱議。（圖／取自上海交通大學上海高級金融學院官網）

