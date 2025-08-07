快訊

難敵媒體環境！中天「同學來了」播出近5年 無預警宣布停播

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

聽新聞
0:00 / 0:00

少林寺換新住持太嚴格湧「離職潮」？寺內工作人員「這麼說」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸網路近日盛傳少林寺新方丈上任後雷厲風行，引發「離職潮」。圖為2024年嵩山少林寺舉辦功夫表演。中新社資料照
大陸網路近日盛傳少林寺新方丈上任後雷厲風行，引發「離職潮」。圖為2024年嵩山少林寺舉辦功夫表演。中新社資料照

大陸網路上盛傳，自印樂法師取代釋永信接任少林寺住持以後，因施行嚴格新規，據傳在短短1周已有30多名僧人及員工打包離職。對此，嵩山少林寺工作人員回應，沒聽說有僧人或工作人員離職，具體情況不清楚。

都市現場報導，印樂法師接任少林寺住持以後，便開始了對少林寺的改革，頒布了多項新規，包括取消商業化運作、嚴格修行制度，以及加強衣禪勞動、限制外出等。在經6日下午致電河南嵩山少林寺確認後，寺裡工作人員做出回應。

少林寺前住持釋永信因涉嫌刑事犯罪、違反佛教戒律被調查，被拔除住持職務。少林寺管理處7月29日發布消息，稱依據中國佛教協會的《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

但大陸網上各種自媒體熱傳，新任方丈印樂法師為了「清除釋永信餘毒」做了許多改革，甚至包括「佛門996」：規定每日寅時（凌晨3點）起床上早課、辰時（7點）練拳到午時、未時（13點）抄經至酉時、戌時（19點）還要集體參禪到亥時（21點）。甚至出現順口溜稱：「凌晨誦經算早班，午後練功算中班，晚上坐禪算晚班，加班費是多抄一遍《金剛經》。」但這些訊息未經證實，卻已在大陸網路發酵。

所謂的「少林寺離職潮」引起正反看法，有一方認為印樂法師改革過於嚴厲，也有觀點認為若有離職潮是好事，讓「不是一心修行的假和尚撈不到油水」。

離職 法師 佛教 少林寺 釋永信

延伸閱讀

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

舊照被翻出！少林寺新住持曾「與佳麗合影」 學者憶述：他有苦衷

少林寺新方丈上任三把火 30多僧人全體離職

少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

相關新聞

少林寺換新住持太嚴格湧「離職潮」？寺內工作人員「這麼說」

大陸網路上盛傳，自印樂法師取代釋永信接任少林寺住持以後，因施行嚴格新規，據傳在短短1周已有30多名僧人及員工打包離職。對...

新疆伊犁「網紅吊橋」橋索斷裂5死24傷 目擊者指「有人被河水沖走」

新疆伊犁1座風景區吊橋6日晚間橋索斷裂，橋上29人滑落，造成5人死亡、22人輕傷，2人傷勢較重，有自稱在現場的網民發文稱...

中國留學生「海外考公」潮 河北男加拿大做公務員：領導客氣休假多

近年，中國大陸考公務員（又簡稱「考公」）競爭激烈，2024年國考報名人數高達341.6萬，部份熱門崗位錄取比例更突破1:1000。在這股「上岸」（大眾將成功考上公務員為「上岸」）熱潮下，愈來愈多中國留學生將目光投向海外公職體系。

中國漫記／瑞幸進軍美國 只靠低價能否強壓星巴克？

星巴克、瑞幸、庫迪激戰中國大陸新一線城市，咖啡差異化、價格戰與加盟連鎖三路交鋒，戰局正迅速外溢全球。瑞幸進軍紐約星巴克本營，以爆款產品與低價策略殺出重圍，掀起跨國對決。從中國價格內捲，到美國主場突襲，這場咖啡版圖重構戰，誰能笑到最後？下一個被顛覆的品牌，會是誰？

到處抄一點？陸地方政府公文鬧笑話 跨省市抄襲屢見不鮮

中國基層公務員反映，中國地方政府普遍存在公文互抄的現象，剛發布的通報或新聞稿，不久後就能在別的地方單位看到幾乎一樣的內容...

陸官方整治內捲式競爭 快遞費恐全面看漲…企業人士證實

中國各行各業正面臨官方整治內捲式競爭，嚴禁低價傾銷。據報導，中國國家郵政局近日邀集快遞業者座談後，廣東快遞底價隨即調漲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。