少林寺換新住持太嚴格湧「離職潮」？寺內工作人員「這麼說」

大陸網路上盛傳，自印樂法師取代釋永信接任少林寺住持以後，因施行嚴格新規，據傳在短短1周已有30多名僧人及員工打包離職。對此，嵩山少林寺工作人員回應，沒聽說有僧人或工作人員離職，具體情況不清楚。

都市現場報導，印樂法師接任少林寺住持以後，便開始了對少林寺的改革，頒布了多項新規，包括取消商業化運作、嚴格修行制度，以及加強衣禪勞動、限制外出等。在經6日下午致電河南嵩山少林寺確認後，寺裡工作人員做出回應。

少林寺前住持釋永信因涉嫌刑事犯罪、違反佛教戒律被調查，被拔除住持職務。少林寺管理處7月29日發布消息，稱依據中國佛教協會的《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

但大陸網上各種自媒體熱傳，新任方丈印樂法師為了「清除釋永信餘毒」做了許多改革，甚至包括「佛門996」：規定每日寅時（凌晨3點）起床上早課、辰時（7點）練拳到午時、未時（13點）抄經至酉時、戌時（19點）還要集體參禪到亥時（21點）。甚至出現順口溜稱：「凌晨誦經算早班，午後練功算中班，晚上坐禪算晚班，加班費是多抄一遍《金剛經》。」但這些訊息未經證實，卻已在大陸網路發酵。

所謂的「少林寺離職潮」引起正反看法，有一方認為印樂法師改革過於嚴厲，也有觀點認為若有離職潮是好事，讓「不是一心修行的假和尚撈不到油水」。