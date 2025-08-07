新疆伊犁「網紅吊橋」橋索斷裂5死24傷 目擊者指「有人被河水沖走」

新疆伊犁1座風景區吊橋6日晚間橋索斷裂，橋上29人滑落，造成5人死亡、22人輕傷，2人傷勢較重，有自稱在現場的網民發文稱，部分遊客從橋上跌入湍急河流中。

新華社7日報導，6日晚間18時18分，伊犁哈薩克自治州昭蘇縣夏塔景區1座吊橋其中1條橋索斷裂，發生橋面傾斜，橋上29人滑落。其中5人不幸遇難，22人受輕傷，2人傷勢較重，受傷人員已送往醫院檢查救治，無生命危險。目前昭蘇縣夏塔景區已關閉，事故原因調查中。

湖南「紅網」指，據遊客拍攝畫面顯示，該橋一側繩索斷開，橋面向斷繩一側傾斜，部分遊客被困橋上，部分遊客倒在碎石堆，現場有直升機進行救援。

有網民稱自己從橋上摔下，「我在橋上走著，還在跟朋友嘻嘻哈哈聊天，突然橋的一側繩索就斷掉了，那一刻，腦子空白......爬到岸邊，發現很多人都被河水沖走了，還有很多人正在掉落地面，我現在打字的手，還在不斷顫抖。」

據陸媒《三湘都市報》，該景區在2024年6月19日也曾發生橋索斷裂事故。當時吊橋一側主繩損壞導致傾斜，遊客驚慌且有人摔倒。事故發生後，景區方面迅速閉合橋梁區域進行維修，並承諾加強日常檢查、制定定期檢修計畫。