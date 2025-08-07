快訊

新疆伊犁「網紅吊橋」橋索斷裂5死24傷 目擊者指「有人被河水沖走」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
新疆伊犁州昭蘇縣夏塔旅遊風景區內，6日晚間1座吊橋繩索斷裂、橋面傾斜，部分遊客從橋上跌入湍急河流。圖／取自新浪新聞
新疆伊犁州昭蘇縣夏塔旅遊風景區內，6日晚間1座吊橋繩索斷裂、橋面傾斜，部分遊客從橋上跌入湍急河流。圖／取自新浪新聞

新疆伊犁1座風景區吊橋6日晚間橋索斷裂，橋上29人滑落，造成5人死亡、22人輕傷，2人傷勢較重，有自稱在現場的網民發文稱，部分遊客從橋上跌入湍急河流中。

新華社7日報導，6日晚間18時18分，伊犁哈薩克自治州昭蘇縣夏塔景區1座吊橋其中1條橋索斷裂，發生橋面傾斜，橋上29人滑落。其中5人不幸遇難，22人受輕傷，2人傷勢較重，受傷人員已送往醫院檢查救治，無生命危險。目前昭蘇縣夏塔景區已關閉，事故原因調查中。

湖南「紅網」指，據遊客拍攝畫面顯示，該橋一側繩索斷開，橋面向斷繩一側傾斜，部分遊客被困橋上，部分遊客倒在碎石堆，現場有直升機進行救援。

有網民稱自己從橋上摔下，「我在橋上走著，還在跟朋友嘻嘻哈哈聊天，突然橋的一側繩索就斷掉了，那一刻，腦子空白......爬到岸邊，發現很多人都被河水沖走了，還有很多人正在掉落地面，我現在打字的手，還在不斷顫抖。」

據陸媒《三湘都市報》，該景區在2024年6月19日也曾發生橋索斷裂事故。當時吊橋一側主繩損壞導致傾斜，遊客驚慌且有人摔倒。事故發生後，景區方面迅速閉合橋梁區域進行維修，並承諾加強日常檢查、制定定期檢修計畫。

中國留學生「海外考公」潮 河北男加拿大做公務員：領導客氣休假多

近年，中國大陸考公務員（又簡稱「考公」）競爭激烈，2024年國考報名人數高達341.6萬，部份熱門崗位錄取比例更突破1:1000。在這股「上岸」（大眾將成功考上公務員為「上岸」）熱潮下，愈來愈多中國留學生將目光投向海外公職體系。

中國漫記／瑞幸進軍美國 只靠低價能否強壓星巴克？

星巴克、瑞幸、庫迪激戰中國大陸新一線城市，咖啡差異化、價格戰與加盟連鎖三路交鋒，戰局正迅速外溢全球。瑞幸進軍紐約星巴克本營，以爆款產品與低價策略殺出重圍，掀起跨國對決。從中國價格內捲，到美國主場突襲，這場咖啡版圖重構戰，誰能笑到最後？下一個被顛覆的品牌，會是誰？

到處抄一點？陸地方政府公文鬧笑話 跨省市抄襲屢見不鮮

中國基層公務員反映，中國地方政府普遍存在公文互抄的現象，剛發布的通報或新聞稿，不久後就能在別的地方單位看到幾乎一樣的內容...

陸官方整治內捲式競爭 快遞費恐全面看漲…企業人士證實

中國各行各業正面臨官方整治內捲式競爭，嚴禁低價傾銷。據報導，中國國家郵政局近日邀集快遞業者座談後，廣東快遞底價隨即調漲，...

海青薈登場 福州盼吸引台灣教師、律師、棒球教練赴陸

第13屆海青薈主場活動「海峽青年連心匯」6日下午於福州海峽國際會展中心舉行，超過1,300名台青和嘉賓受邀參訪交流，福州...

