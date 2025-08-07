中國留學生「海外考公」潮 河北男加拿大做公務員：領導客氣休假多

近年，中國大陸考公務員（又簡稱「考公」）競爭激烈，2024年國考報名人數高達341.6萬，部份熱門崗位錄取比例更突破1:1000。在這股「上岸」（大眾將成功考上公務員為「上岸」）熱潮下，愈來愈多中國留學生將目光投向海外公職體系。據自媒體《侃爺熱問》統計，近五年中國學生申請日本、加拿大等國公務員的人數每年增長20%，形成獨特的「海外考公」現象。有已經在海外成功「上岸」的年輕人在社交平台分享自己的異國公職經驗，引發關注。

據陸媒報道，一名26歲的河北男生Astro，已在加拿大不列顛哥倫比亞省（BC省）擔任公務員近兩年。他透露，加拿大考公流程與中國截然不同，無統一考試，而是「如同企業招聘」，應聘者直接在政府官網投遞簡歷，通過後進行開卷筆試及面試。

對於這次「上岸」的經歷，Astro形容，最大挑戰是需用英語連續回答10分鐘，「就算用中文都不容易，何況非母語」。

在加拿大成功上岸後，Astro擔任行政崗位，負責撰寫材料及管理項目。他很滿意自己的工作氛圍：「領導吩咐任務都會說『please』，非常客氣。」而更讓他驚喜的是休假制度，採用「大周」與「超大周」輪替，即隔周可休三天。轉職後，他也因壓力減輕，連原本嚴重的頸椎病都有好轉。

不過，海外公職生活也並非全無挑戰。Astro指出，加拿大公務員雖月薪約4000至5000加幣（約新台幣87103至108879元），但當地物價高昂，「一碗牛肉麵加小費要15加幣」，加上無食堂與宿舍補貼，每月開銷龐大，幾乎難以儲蓄。他開玩笑說：「白人飯不好吃」，因此常自煮省錢解饞。

即使進入職場，文化隔閡仍然難以消除。Astro表示，儘管結交本地朋友，但始終難完全融入，「過節還是想回家」。他更透露，因思念家人，未來可能返華發展，「國內機會更多」。

海外考公成中國年輕人新趨勢 日加澳崗位申請激增

在加拿大考公的Astro並非個案，據大陸自媒體《侃爺熱問》報道，中國「考公大軍」正將競爭延伸至海外。2025年中國國考報名人數達341.6萬，報考人數較去年增加近40萬，而錄取人數僅增加160人；而十年前還僅為141萬人。與此同時，近五年中國留學生申請日本、新加坡、加拿大等國公務員的人數每年以20%的速度增長。

數據顯示，2024年加拿大有逾500名中國留學生申請公職，按年增30%；日本2023年通過國考的外國人中，83人為中國籍；新加坡300個行政崗位中，亦有10名中國留學生獲聘。此現象也與多國放寬限制有關，如日本部分地區取消公考國籍要求，澳洲昆士蘭州則推出管培生項目吸引留學生。

儘管海外公職吸引力上升，但其穩定性遠低於中國。報道指出，美國90%公務員為合同制，日本推行「靈活僱用制度」，歐洲多國亦打破終身制傳統。澳洲、加拿大等地甚至實施「末位淘汰」，與中國公務員一輩子的「鐵飯碗」概念大相逕庭。

然而，對留學生而言，海外公職的核心價值在於「身份策略」，此類工作有助獲取長期簽證甚至綠卡，例如澳洲公職可為申請永居加分，奧地利的「紅白紅卡+」則允許在當地發展別的職業生涯。此外，傳統觀念亦推動更多的選擇，「在發達國家當公務員」對一些中國家庭而言還是會有光環、有面子，即使實際保障有限。

不過文章亦分析認為，海外考公短期內難成主流，主因門檻高且性價比有限。以日本JET項目為例，職位實為一年一簽的文化交流合同工，最長僅五年；德國部分崗位亦為四年期合同，續約困難。留學生還需克服語言障礙、文化差異等挑戰，工作之餘需投入社區活動以融入當地打破身份壁壘，鐵飯碗的清閒是不可能的。

即便如此「海外考公」的趨勢，仍然反映了中國高學歷人才的紅利正影響全球就業市場。若更多中國留學生向全球公共服務領域蔓延，長遠或改變各國行業競爭格局，也許全球將有許多行業被擠出更多空間。

從Astro的「超大周休假」到日本、德國的僱用合同制，海外考公呈現的既是機遇，亦是挑戰。對中國留學生而言，這條路或許無法完全替代國內的「鐵飯碗」，但為追求多元發展者提供了另一種可能。

