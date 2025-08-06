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到處抄一點？陸地方政府公文鬧笑話 跨省市抄襲屢見不鮮

中央社／ 台北6日電
中國基層公務員反映，中國地方政府普遍存在公文互抄的現象，剛發布的通報或新聞稿，不久後就能在別的地方單位看到幾乎一樣的內容。示意圖／ingimage
中國基層公務員反映，中國地方政府普遍存在公文互抄的現象，剛發布的通報或新聞稿，不久後就能在別的地方單位看到幾乎一樣的內容。示意圖／ingimage

中國基層公務員反映，中國地方政府普遍存在公文互抄的現象，剛發布的通報或新聞稿，不久後就能在別的地方單位看到幾乎一樣的內容。有的主管甚至還教導下屬要抄外地的公文，不要抄本省的，使跨省市抄襲公文屢見不鮮。

中國新聞週刊報導，山西省五台縣7月9日的一篇縣長調研稿的內容，與7月5日五台山景區黨工委副書記調研稿的內容高度雷同，該篇縣長調研稿全文僅390個字，與黨工委副書記的調研稿卻有逾320個字重複。

此外，廣西壯族自治區平樂縣發布的「平樂縣森林防火規劃（2023—2030年）」中，不但水文數據的內容抄襲了湖南省安化縣的數據，連內文裡安化縣的鄉鎮名稱也完全照搬未改，形成「平樂縣隔省指導安化縣」的笑話。

報導提到，事件曝光後，五台縣及平樂縣政府都承認存在公文抄襲問題。其中，平樂縣政府辦公室指「個別段落存在抄襲」；五台縣政府辦公室則表示，已由縣紀委介入究責，正在調查中。

根據報導，多名中國基層公務員稱，文件互抄在基層政府部門較為普遍。其中有人直指，他所在的單位剛發布的通報或新聞稿，不久後就能在別的單位看到幾乎一樣的內容，只是換了個單位名稱。

這名基層公務員並表示，不僅是本地區不同層級之間的公文會抄襲，跨省市抄襲更早已屢見不鮮。

多名公務員坦承，在時間緊、任務急的壓力下，彼此「借用」內容和「裁縫式寫作」（指四處剪貼他人文字）已成為心照不宣的輸出模式，即使發現被抄也不會主動聯繫抄襲方。

更有人表示，「大家都不容易」，只要抄襲內容不直接涉及民眾利益，「互相借用也沒什麼」；還有人直指，單位主管領導對這種事心知肚明，還會教下屬去外地的政務網站找範本，「不要抄本省的」。

對於中國基層普遍存在的公文抄襲現象，北京大學政府管理學院教授白智立表示，這不僅削弱大眾對政府文件權威性與真實性的基本信任，使政策在落實過程中缺乏說服力，也暴露了政府部門「應付工作的形式主義和官僚主義傾向」，實際上是政府「行為扭曲」和「能力缺位」的表現。

抄襲 主管 文件 公務員

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