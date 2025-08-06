海青薈登場 福州盼吸引台灣教師、律師、棒球教練赴陸

第13屆海青薈主場活動「海峽青年連心匯」6日下午於福州海峽國際會展中心舉行，超過1,300名台青和嘉賓受邀參訪交流，福州在會上發布支持建設「海峽青年發展型城市」第二批10條舉措，期待吸引台灣棒、壘球教練與裁判、台青教師、台籍律師等赴榕（福州）就業，也鼓勵台青到福州展開直播事業。

海青薈是由福州年度對台青年交流活動海峽青年節升格而來，「連心匯」則為原來的海青節峰會，改名旨在推動兩岸青年從「對話交流」到「心靈交融」。本屆海青薈以「傳承中華文化，賡續血脈親情」為主題，階段活動包含第九屆兩岸大學生領袖營等25項，並發布2,000多個面向台青的職缺。

在「海峽青年連心匯」活動上，福州市委書記郭寧寧致詞表示，今年海青薈邀請超過1,300名台灣青年和嘉賓參訪交流，其中首次參加海青薈活動的新面孔超過80%，首次來到大陸的台灣青年超過50%。她說，兩岸融合發展根基在民間，動力在人民，希望在青年，期待更多兩岸青年通過海青薈加深瞭解，增進友誼。

郭寧寧指出，福州致力於建設「海峽青年發展型城市」，在去年海青節發布首批10條政策後，今年海青薈再推出第二批10條支持舉措：

大陸國台辦副主任趙世通致詞表示，兩岸青年要傳承中華文化精神，不斷凝聚推動兩岸關係重回和平發展正確軌道的強大力量，堅定維護「祖國統一」，共同守護好中華民族的共同家園。他又說，要抓住時代機遇，積極參與中國式現代化進程，並稱，兩岸同胞一家親，兩岸交流合作是民心所向，不可阻擋。

趙世通表示，兩岸青年要把握歷史大勢，共創中華民族美好未來，無論外部環境如何變化，我們都會堅定走好自己的路，辦好自己的事。他稱，相信有強大的「祖國」做後盾和依靠，台灣青年將有更大的機遇。他並稱，八月榕城（福州）茉莉花開，茉莉有「莫離」之意，象徵著難忘故土的不捨情愫，希望兩岸青年朋友莫忘根脈。

福建省長趙龍指出，福建將充分發揮對台獨特優勢和先行示範作用，持續深化兩岸各領域的融合發展，讓更多台青願意來、留得住、融得進、發展好。