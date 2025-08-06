陸官方整治內捲式競爭 快遞費恐全面看漲…企業人士證實

中國各行各業正面臨官方整治內捲式競爭，嚴禁低價傾銷。據報導，中國國家郵政局近日邀集快遞業者座談後，廣東快遞底價隨即調漲，官方要求業者不得以低於成本價攬收，中國大陸快遞費用全面看漲。

據陸媒南方都市報，8月4日起，廣東省快遞底價整體上調，每件人民幣0.4元（下同，約新台幣1.7元），均價漲至1.4元以上。按照有關部門要求，各家均不得低於1.4元成本價攬收，否則將遭受重罰。多名快遞企業人士證實，「確實是漲價了，0.1kg不能低於1.4元，已經開始了」。

今年上半年，中國大陸快遞上市企業單票價格持續下滑，第2季部分企業單價已跌破2元。

在此之前，中國國家郵政局7月29日召開快遞企業座談會，要求各企業負責人進一步增強大局意識，引領業態發展，積極推動解決「內捲式」競爭和農村地區領取快件違規收費等突出問題，維護好行業良好發展業態。

會議還指出，郵政管理部門要加大監管和執法力度，切實維護消費者和快遞從業人員合法權益，營造市場化、法治化、國際化營商環境。

報導說，目前中國大陸各大快遞企業已開始落實相關政策，申通、圓通、中通、韻達等「通達系」5日起開始漲價，尤其0.1kg的特價件，各家提升幅度在0.4元至0.5元區間，每增加0.1kg價格提高0.1元，並設置15天鎖盤期，避免其間互搶客戶。

報導提到，大陸快遞業長期深陷「低價換量」的內捲式競爭，加上電商平台一段時間以來的低價邏輯深入產業各個鏈條，傳導到物流環節，低價是問題的核心。目前，主要快遞企業普遍透過降低價格來爭取更大的市場份額，使得基層網點的利潤空間長期被壓縮，快遞人員收入低、服務品質差，形成惡性循環。

這次廣東快遞漲價前，有「世界小商品之都」、「全國快遞產糧區」之稱的浙江義烏市率先調漲。義烏郵政管理局將快遞底價從1.1元上調至1.2元，自7月18日起生效。在價格戰最嚴重的時期，義烏的網點快遞報價數次跌破1元。

有分析指出，廣東與浙江占中國大陸快遞產能近半，兩地漲價可能推動全國性的快遞價格調整。

據陸媒金融界，光大證券提到，針對快遞業惡性競爭，相關政策已經明確要求治理內捲式競爭，且已初見成效。首先是價格秩序修復，「價格法」修訂草案界定低價傾銷違法，「反不正當競爭法」增設內捲式競爭條文，政策托底效應下，義烏等地局部地區7月提高價格傳遞積極信號。

其次，中國快遞業盈利改善。券商資料顯示，1至5月快遞單價比去年同期下降8.2%，但4至5月降幅收窄至7.3%，顯示價格戰趨緩。