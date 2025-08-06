四川14歲女遭霸凌 涉案者囂張嗆聲全被拍！逾千民眾上街抗議

四川江油一宗霸凌事件近期引發大規模群眾上街抗議事件，14歲女孩賴某某在校外遭3名未成年女孩掌摑、踢打、被迫下跪等。儘管受害者表示要報警，但其中一名打人女子說，「都進去10多次了，沒20分鐘就出來了。」受害者有聽障的母親據報曾懇求當局主持公道。

據極目新聞報導，網傳影片顯示，一名女孩被三名未成年少女掌摑、踢打，甚至被迫下跪。警方表示，三名涉案者分別為13歲、14歲和15歲，其中兩人已被送往「專門學校接受矯治教育」。

由打人女子拍攝的一連串影片中，可以聽到受害者在多次被棍棒毆打後表示要報警。其中一名打人女子說：「你覺得我們怕你嗎？又不是沒進去過」，另一人則稱：「都進去10多次了，沒20分鐘就出來了。」

事件在網絡上引發關注，很多人擔心對校園霸凌的懲罰力度仍不足。江油市政府辦公室外亦出現抗議活動。據當地商戶表示，8月4日有過千人聚集在街頭，並逗留至深夜。

警方還發表聲明，以澄清有關施暴者是律師和江油市一級警督女兒的傳言。警方表示，這些說法是虛假的。警方通報指，「核實後，3名違法人員的父母分別有2人無業、2人在省外務工、1人為本地售貨員、1人為本地外賣員，所傳違法人員父母職業身分信息為謠言。」

警方已對兩名網友進行處罰，指他們「因造謠嚴重擾亂公共秩序、造成惡劣社會影響」。

最新進展是，極目新聞今日報導稱，打人女子彭某某、劉某甲曾揚言「進去派出所十多次，不到二十分鐘就出來了」，但從辦案人員處了解到，劉某甲曾有過一次因糾紛在派出所接受調解的記錄。彭某某、劉某甲上述言論是擔心受害人報警，故意誇張嚇唬受害人。