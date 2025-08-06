聽新聞
0:00 / 0:00
大陸人權律師盧思位刑滿出獄 妻視訊曝他「狀態還好」
中國人權律師盧思位因偷越國（邊）境罪，被判有期徒刑11個月。他身在美國的妻子張春曉昨天發文說，盧思位已經出獄，並與她視訊了幾分鐘，形容盧思位「看上去狀態還好」。
2023年盧思位準備從寮國搭火車前往泰國，計劃從泰國曼谷乘航班赴美與妻女團聚，卻遭寮國警方逮捕，之後被遣返中國。
2024年盧思位被成都市成華區檢察院以偷越國（邊）境罪名起訴，其後遭法院判有期徒刑11個月。
張春曉5日在X平台發文，表示5日早上9時她的妹妹和一個朋友到看守所門口準備接盧思位，直至早上10時28分，她的妹妹接到盧思位電話，說他已被政保接到某司法所。她的妹妹和朋友立即過去接盧思位。
張春曉又說，跟盧思位視訊了幾分鐘，「看上去狀態還好」。
今年6月12日張春曉曾在X平台發文，指盧思位將於8月5日「走出小監獄，回到大監獄」，並說「他這六年遭遇迫害的經歷，於時代而言不足為道」；於個人和家庭而言卻值得銘記。
盧思位是中國知名人權律師，長期代理敏感人權案件，包括「12港人偷渡案」、成都4位市民悼念「六四」案等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言