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廣州白雲區土石流屋損14人被困、已救出7人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸廣州白雲區6日上午發生山體滑坡（土石流），導致房屋受損，14人被困、已救出7人。圖／取自央視新聞客戶端
大陸廣州白雲區6日上午發生山體滑坡（土石流），導致房屋受損，14人被困、已救出7人。圖／取自央視新聞客戶端

大陸廣東多地連日遭強降雨襲擊，陸媒央視報導，據廣州市應急局發布通報稱，6日上午8時30分左右，由於連日大雨造成山體滑坡（土石流），導致大源街大源村黃莊片區有房屋受損。截至中午12時，已發現14人被困，目前救已救出7人，後者生命體徵平穩。其餘人員正全力搜救中。

報導指，災害處置和善後處置工作正在有序進行中。目前附近居民已全部撤離。

據廣州市應急管理局，6日上午接群眾報警，廣州市白雲區大源街頤雅苑附近疑似發生山體滑坡，有房屋垮塌、多人被困。廣州市白雲區應急、消防、公安、住建等部門人員抵達現場、展開緊急救援。

央視稱，上午11時30分，因持續多日強降雨後山體滑坡，數棟村民自建房垮塌位移。截至11時50分，已救出7名受困人員，暫無生命危險。

廣州 強降雨

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