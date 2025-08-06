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廣州連日暴雨 從化區發緊急通知：再次加大洩洪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣州連日暴雨，造成河流水位上漲。（微博照片）
廣州連日暴雨，造成河流水位上漲。（微博照片）

廣東省多地連日暴雨水庫有溢滿需要作出泄洪。廣州市從化區人民政府防汛防旱防風指揮部8月6日發布「關於流溪河水庫再次加大洩洪量的緊急通知」。

港媒星島日報報導，通報指出，當前流溪河水庫正以200m³/s進行洩洪。鑑於目前水位仍在上升，廣州市三防總指揮部決定：流溪河水庫自今日8時30分起再次加大洩洪，下洩流量增加至300m³/s，直至水庫水位降至汛限水位1.5米（即233.5米）以下。

通報提示，各鎮（街）和相關單位要按照屬地和行業管理原則，安排人員做好流溪河水庫下游河道沿途的安全巡查工作，嚴禁在河道作業和從事其他涉水活動；沿途各村（居）、廠礦企業和涉河建築工地要提前落實做好各項安全防範措施，尤其是低窪地帶，要提前做好人員安全轉移的準備工作；流溪河主河道沿途各級攔河閘（壩）應做好閘門控制調度，不得擅自抬高上游水位，確保河道洩洪暢通。

據廣州市從化區人民政府防汛防旱防風指揮部5日發布消息，流溪河水庫於8月5日下午4時開始開閘洩水，下洩流量控制在100m³/s；同日晚上8時加大洩洪，下洩流量增加至200m³/s。

據氣象預報，廣州6日上午強降水仍將持續；7日開始降水明顯減弱，轉雷陣雨天氣。廣州市生態與農業氣象中心監測，廣州市8月2至5日出現今年以來最強暴雨過程，達到特別嚴重影響等級，為本世紀以來8月第2強暴雨。

水庫 廣州 暴雨

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