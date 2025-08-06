南韓9/29起 將對大陸團客實行臨時免簽政策

據大陸央視6日報導，今年9月29日起，南韓將針對大陸團隊遊客實行臨時免簽政策。

南韓《亞洲日報》3月20日曾指，為促進旅遊業復甦，南韓政府計畫於今年第3季內對來自中國大陸的團客實施免簽政策，希望以此提振韓國旅遊經濟活力。報導提到，據韓國銀行（南韓央行）估算，每增加100萬名陸客團客，將帶動南韓經濟增長率提升0.08個百分點。

同時，在相關規劃中，韓方將針對北京、上海等一線城市，重點開發面向20至30歲群體的自由行產品；另針對大陸二、三線城市，則著力打造體育賽事、美食體驗、美容、文化藝術等主題型團體旅遊項目。

另外，早在2024年11月起，中國大陸對南韓持普通護照人員試行免簽政策，陸媒《觀察者網》日前分析，南韓赴陸旅行人數迅速攀升，包含上海、大連、青島、重慶、昆明、張家界等地，均因「韓國遊客激增」屢次登上網路熱搜。