陸網民批評抗戰電影《南京照相館》遭禁言 胡錫進：明顯是漢奸言論

多名大陸網友被指「陰陽怪氣」攻擊抗戰電影《南京照相館》遭平台禁言後，《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，一些對《南京照相館》的批評是明顯漢奸言論；大陸官媒也評論稱有網友「裡應外合、大搞輿論戰」。

港媒《明報》報導，今年是中國抗日戰爭勝利80周年，有多部抗戰題材的愛國電影上映，但其慘烈血腥情節在多個社交平台引發熱烈討論，出現「不要仇恨教育」、「導致孩子心理不健康」等「與主旋律不和諧」的論調。這些電影中，以《南京照相館》受到最多討論，上映12天票房已破17億元人民幣。

新浪微博官方帳號「圍脖俠」4日發文稱，多名用戶搬運「陰陽怪氣」的「同質化有害言論」，藉此攻擊嘲諷愛國題材電影，因違反法律法規和社區公約有關規定，目前均已處於禁言狀態。

胡錫進5日也在微博發文稱，網上對《南京照相館》的批評，「其中一些是明顯的漢奸言論或有嚴重錯誤」。

他舉例稱，比如藉評《南京照相館》指控中國社會鼓動對日仇恨，或者宣揚日本右翼對南京大屠殺的觀點等，「對那樣的言論必須打擊」；不過胡錫進也指出，《南京照相館》只是1部電影藝術作品，對這部片子應當可以進行正常的文藝批評和公共討論，要防止將這種討論中的批評過度政治化。

他說，「不能只要有人批評它，無論是批評的什麼，就指批評者不愛國。不能把喜歡還是不喜歡這部電影，當成是否政治立場堅定的鑑別。」

胡錫進認為，今年是中國抗戰勝利80周年，必然會有相關的紀念作品出現，這是文藝規律，也是歷史正義，這本來就自帶一些政治性。但他認為，不應無限放大圍繞《南京照相館》電影本身的政治性，要保留圍繞這部電影藝術和市場屬性部分的討論空間。

胡稱，「從政治角度罵這部電影是很噁心的行為，帶節奏發起這樣的水軍很可恥。只許說好，不許說缺點和問題，則是另一種極端。那樣的傾向，同樣會偏離我們社會目標的主線。」

中共北京市委機關報《北京日報》則發表評論稱，縱觀被禁言「大V」的相關博文，不僅陰陽怪氣，而且話術一致，比如將批判法西斯主義汙衊「反日」、「宣揚仇恨」，諷刺踴躍觀影的中國人「暑假沒錢去日本玩」等。

文章批評道，「這些論調惡意滿滿，看似毫無邏輯，其實目的明確，就是將愛國題材電影以及民眾樸素的家國情懷狹隘化、標籤化、汙名化，進而推翻歷史和法律定論，將侵華日軍的滔天罪惡一筆抹殺。」

該文質疑，相關批評話術並非原創，中國境外網路也不乏相同文案，「這些博主到底是從哪裡搬運來的？為何步調如此一致？ 裡應外合、大搞輿論戰的味道，著實難以遮掩」，「中國人民抗日戰爭雖早已結束，但圍繞於此的輿論戰、宣傳戰、文化戰始終在繼續。」

大陸官媒《環球時報》7月31日也發表題為「堅決反對一些人網暴《南京照相館》」的社評稱，《南京照相館》遭到網路暴力，並批評此類網暴歪曲歷史，將銘記歷史汙名化為「仇恨教育」，是「歷史虛無主義」的最新變種，懷疑「是否有境外對華認知戰因素」。