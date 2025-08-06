少林寺新住持上任「清理釋永信餘毒」？港媒分析「離職潮」傳聞

港媒星島日報6日刊出署名文章稱，執掌河南嵩山少林寺30多年的釋永信落馬後，洛陽白馬寺方丈釋印樂法師「臨危受命」，擔任少林寺住持。「去商業化」效應在高度商業化的少林寺初現，多間陸媒直擊，佛殿前的「平安香」等高價香消失，也不見舉著二維碼收費的武僧。

報導稱，8月5日，「少林寺離職潮」登上大陸社群熱搜榜，有的還言之鑿鑿說已經跑了30多個，引發網友議論。有人認為走的都是假和尚，「唸的是金不是經」；有的說「應該叫還俗吧」；也有人調侃「假和尚遇上真方丈」。不過所謂「離職潮」都只是網上傳言，沒有正規媒體的報導。

文中分析，某個程度而言，「離職潮」更多是因為新任主持印樂與「花和尚」釋永信風格不同，外界憧憬他將在少林寺「撥亂反正」、「刮骨療毒」。印樂法師接受嚴格的佛學教育，拒絕佛教商業化，推行農禪制度，將勞動與修行相結合，自己也像農民一樣參加耕種，將白馬寺打造成為「中原第一清修樣板」。

因此，網傳印樂法師上任首日即推出五大新規：關停商業演出、禁止高價開光、清理寺廟商舖、推行農耕自養、改革收入分配。還要求清晨誦經，早上耕田，下午修行，手機由庫房統一保管，禁止娛樂活動，周末不得擅自離寺。

儘管上述改革沒有正式說法，但少林寺「全面從嚴治教」、「去商業化」勢在必行，「清理釋永信餘毒」也將展開，有和尚被「開除」很正常，有和尚「頂唔順（挺不住）」離開也不奇怪。

少林寺院內原有座石碑，是1999年釋永信擔任第30代方丈時所立的紀念碑。釋永信「出事」之後，紀念碑被人用木板遮蓋。陸媒鳳凰網8月1日實地探訪，紀念碑已經不見蹤影，石板路面只留下幾處坑窪。換言之，石碑已經拆了。