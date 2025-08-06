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舊照被翻出！少林寺新住持曾「與佳麗合影」 學者憶述：他有苦衷

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年5月19日，中共中央總書記習近平赴洛陽白馬寺視察時，時任白馬寺住持的印樂法師（圖左紅圈）陪同在旁。新華社
今年5月19日，中共中央總書記習近平赴洛陽白馬寺視察時，時任白馬寺住持的印樂法師（圖左紅圈）陪同在旁。新華社

河南嵩山少林寺原方丈釋永信被查後，洛陽白馬寺方丈釋印樂法師接任少林寺新任住持。有大陸網友翻出，印樂曾在2007年與參訪佳麗合影，被指「不夠莊重」。大陸官媒引述中國人民大學學者回憶，印樂事後打算向官方反映，自己不應總被安排接待這些人，會影響佛教聲譽。

鳳凰網4日對印樂法師做了詳細介紹。針對有大陸網民翻出2007年國際旅遊小姐百名佳麗參訪白馬寺，許多佳麗與釋印樂方丈合影留念，場面一度被質疑「不夠莊重」，報導引述中國人民大學宗教學教授魏德東回憶說，當他把1張合影照片發給印樂時，法師回應說非常感謝，並打算用這張照片「向政府反映，自己不應總被安排接待這些人，會影響佛教聲譽。」

報導還介紹，印樂法師出身傳統佛學系統，接受過嚴格佛學教育，主張「農禪並重」，即將勞動與修行相結合，反對佛教商業化等。

公開資訊顯示，印樂法師今年59歲，1990年畢業於中國佛學院，畢業後在河南省佛教協會工作，後任河南省佛教協會副秘書長、副會長。2003年10月，受河南省佛教協會委派，印樂法師到洛陽白馬寺主持工作，2005年11月任白馬寺方丈。他也是14屆大陸全國人大代表。

今年5月，中共總書記習近平曾赴河南視察，也曾到洛陽白馬寺，由時任白馬寺住持釋印樂接待。

印樂法師接替的釋永信因涉嫌刑事犯罪，目前正接受大陸多部門聯合調查。釋永信是少林寺商業化主要推手，長期飽受爭議。早在2015年，他就被人舉報侵占少林寺資產、有多名情人和私生女等問題，但2015年大陸官方認定舉報內容多為不實傳言。

法師 佛教

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