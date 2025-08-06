博物館看展去 文化消暑成風尚

近日，浙江寧波大學生李成凱和朋友約好了一起到博物館看展。這個夏天，博物館、美術館成為他和朋友的消暑勝地。

中新社報導，炎炎夏日，文化消暑成為假期新風尚，各地博物館紛紛推出特色展覽和互動活動，在暑期吸引遊客組團打卡。

近日，「吉金萬里─中國西南地區青銅文明特展」在寧波博物館舉行，該展覽匯集了四川、重慶、雲南、貴州、廣西等地區的17家文博單位的165件（套）文物精品。

開展首周，參觀人數一路攀升，總參觀量突破2.7萬人次，單日最高近8200人次，創寧波博物館特展歷史新高，更讓寧波博物館成為今夏最熱門的文化避暑勝地之一。

展覽何以獲得高人氣？寧波博物院陳列展覽部主任陳超表示，首先是文明對話的視角。我們以三星堆文物為核心，串聯起西南地區的青銅珍品，讓觀眾看到不同地域的文明如何相互影響、共同發展。公眾對歷史文化興趣的提升為博物館熱注入流量。

「這是我第三次來看法門寺珍寶展覽，這比在家刷視頻有趣多了。」杭州00後大學生周曉點贊浙江省博物館打造的精品展覽。在他看來，這種「免費+收費」「基礎+深度」的展覽策略，精準切中了年輕人的文化消費需求。