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街舞交流 京台青年擦出火花

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025京台青年街舞交流活動日前在京舉辦。本報北京傳真
2025京台青年街舞交流活動日前在京舉辦。本報北京傳真

「除了舞蹈本身，街舞的Peace、Love、Have Fun和Unity四大元素和精神中，我覺得最重要的就是團結在一起。」近日在北京舉辦的2025京台青年街舞交流活動上，21PUMP街舞基地主理人、「85後」台灣青年簡孟軒表示，街舞是很適合交流的文化活動，兩岸青年可以此搭起橋梁，增進瞭解、拉近距離。

活動開幕式上，極具台灣風情的「島嶼舞韻」，北京高校街舞社團的「How You Like That」，兩岸青年「Battle秀」的「對舞·共榮」「舞匯中華情·心舞相連」，100多名兩岸青年舞者以舞會友，盡顯青春活力與風采。

在簡孟軒邀請下，台灣的小林專程來北京參加活動。她說這是時隔多年她再次「重啟跳舞的人生」，感到興奮而緊張。這次來到北京，大陸舞者對基礎練習的重視使她很受感染，她表示回台灣後也會加強基礎訓練，與更多青年人一起努力向前。

「我現在在跑巡迴演唱會，剛從西安飛過來。今年已經來大陸十幾次了。」台灣說唱歌手阿得以兩首勁爆的「Make It Right」「I Know」點燃現場氣氛。他表示，街舞不分地區，但不同的地區可能發展出不同的練習方式，並把自身文化融入舞蹈之中。他很高興有這樣的機會能與大陸舞者近距離交流。

簡孟軒在北京發展已經快5年了，他的街舞基地有250多位元3歲到12歲的學員。兩岸青年的街舞有何不同？簡孟軒說，台灣舞者比較細膩、富有創造力，跳舞時容易天馬行空；北京舞者具有爆發力，對街舞充滿執著與堅持。兩地舞者的碰撞跟交流是京台街舞交流活動的一大看點。「希望兩岸青年可以透過舞蹈更多地認識。不只是舞蹈，也對兩地不同的文化有更深的瞭解。」簡孟軒說。

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