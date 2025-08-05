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念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

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少林寺新方丈上任三把火 30多僧人全體離職

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸少林寺新方丈上任後，迎來「佛教996」式改革，然而，根據大陸媒體以及自媒體報導，多達30多位僧人在一周內離職。（新華社）
大陸少林寺新方丈上任後，迎來「佛教996」式改革，然而，根據大陸媒體以及自媒體報導，多達30多位僧人在一周內離職。（新華社）

大陸少林寺新方丈上任後，迎來「佛教996」式改革，也就是清理商業化攤位，嚴格作息與修行，然而，根據大陸媒體以及自媒體報導，多達30多位僧人在一周內離職。

少林寺住持釋永信被查落馬後，新任住持釋印樂推出多項新規「去商業化」，還要求清晨誦經，早上耕田，下午修行，並沒收手機禁止娛樂。

大陸媒體指稱，這幾年如果有人提到中國發生了什麼令人意外的大新聞，少林寺「僧人集體辭職」絕對算得上是一件不易的事情。

新規到底改了什麼？其中，淩晨三點半起床的規矩沒變，但增加了每天必須背誦三篇經文的硬性要求。以前和尚們還能在午休時間打個盹，現在連這點福利都被取消了。

最讓僧人們頭疼的是，手機使用時間從原來的每天兩小時縮減到半小時，連刷個朋友圈都得掐著表。

伙食方面也有大變動，全素齋雖然保留，但每週只能吃一次豆腐，其他時間全是青菜蘿蔔。有和尚私下吐槽：現在聞到青菜味都想吐。

更讓年輕僧人難以接受的是，外出雲遊的機會大幅減少，一年最多只能出去兩次，還必須是學術交流性質。

釋印樂方丈在內部會議上說得很直白：現在有些和尚，修行不像修行，上班不像上班。他舉了個例子，有人居然在禪房裡偷偷點外賣，還有人在誦經時戴著無線耳機聽流行音樂。

新方丈想恢復「一日不作，一日不食」的傳統，讓僧人們重新體驗「農禪並重」的修行方式。據說接下來還要引入「末位淘汰制」，連續三個月考核不合格的，可能真得收拾包袱走人。

少林寺釋印樂法師（圖）出任少林寺住持。(取材自中國佛學網站)
少林寺釋印樂法師（圖）出任少林寺住持。(取材自中國佛學網站)

和尚 少林寺

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