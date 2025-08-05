少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

河南嵩山少林寺住持釋永信被查落馬後，新任住持釋印樂推出多項新規「去商業化」，還要求清晨誦經，早上耕田，下午修行，並沒收手機禁止娛樂。多方訊息指出，少林寺近日爆發和尚離職潮。

少林寺7月29日宣布推選釋印樂擔任新住持，釋永信一手打造的商業模式遭到大幅修正，取消多個被人詬病的收費項目。

綜合中國社群媒體訊息，釋印樂上任首日即推出五大新規：關停商業演出、禁止高價開光、清理寺廟商鋪、推行農耕自養、改革收入分配。

據陸媒第一財經，釋印樂上任後，少林寺內只剩下幾個攤位營業，曾經要遊客掃碼布施的「武僧」已不見蹤影。一些以往需要付費的資料，如今擺在展覽架上供遊客免費翻閱。

有遊客表示，以前一炷香動輒人民幣上百甚至上千元，但現在無人擺攤賣香，民眾可以排隊領取免費香；「平安香」、「全家福香」等收費項目已經不見了。

釋印樂還恢復傳統的「農禪並重」，規定僧眾須在清晨4時30分參加早課誦經，然後下田耕種，下午禪武修行，手機由庫房統一保管，禁止娛樂活動，週末不得擅自離寺。

一名年輕僧人在社群抱怨：「習慣了用手機查閱經文，突然被沒收設備，感覺像斷了胳膊。」

據指出，少林寺武僧團全球巡演（單場收入曾達50萬美元）、文創店、淘寶店等商業項目被全面叫停。一名在少林寺賣紀念品12年的店員坦言，以前靠分紅月入過萬，如今商鋪關閉，「只能離開」。

多方訊息指出，釋印樂上任後，「功德箱不再是提款機」，少林寺爆發離職潮，迄今走了逾30人，主要集中在仰賴商業活動的武僧、員工，以及習慣寬鬆管理的年輕和尚；部分懷抱著「網紅武僧」夢想的年輕人，因為無法適應從「直播間喊麥」到「田間插秧」的轉型而選擇離開。

「少林寺離職潮」今天登上大陸社群熱搜榜，引發網友議論，多數人叫好，認為走的都是假和尚，「唸的是金不是經」；不過一些網紅分析，少林寺未來恐入不敷出。

在釋永信時代，少林寺粗估年收入超過人民幣10億元（約新台幣42億元），擁有795個商標、全球60餘個分寺。釋印樂此番改革不但收入將銳減，營運成本反而增加。