黑色暴雨襲港逾11小時 累計雨量破了紀錄

香港黑色暴雨襲擊香港逾十一小時，累計雨量打破一四一年來紀錄。暴雨持續下香港社會運作基本停頓，還有各種奇觀，其中有台灣旅客發現港島建築物燈光「消失」，網上查問是否港島停電，引來香港網民熱烈回應。

香港天文台的暴雨警告，由黃色、紅色到黑色逐個升級，其中黑色暴雨是最高級警告，類似颱風警告的八號球，要全港停工停課停交通。

香港天文台四日晚九點四十五時分發出黃色暴雨警告，到十點三十五分改發紅色暴雨警告，十一點四十五分再改發黑色暴雨警告，生效近兩個半小時後，到五日凌晨二點十分改發紅雨警告，三點再改發黃雨警告，到清晨五點二十分改發紅雨警告，半小時後於五點五十分再改發黑雨警告。

這回是今年來第四次發出黑雨警告，持續長達十一小時，到五日傍晚五點零五分改發黃色暴雨警告。暴雨期間，截至下午二時，香港天文台總部已錄得355.7毫米雨量，打破一八八四年以來八月份單日雨量最高紀錄。香港五日普遍錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及西貢區的雨量更超過300毫米。

香港天文台上星期二發出今年首個黑雨警告，並在八天內先後發出四次黑雨信號，打破一九九八年有紀錄以來、一年內最多黑雨的紀錄。而兩個黑雨只相距3個多小時，則打破兩個黑雨相距最短時間的紀錄。上一個紀錄是一九九九年八月二十三至二十四日間，當時兩次黑雨相隔約十六小時。

香港天文台說，受西南氣流影響，六日早晨香港仍有驟雨，初時雨勢有時頗大，提醒市民早上出門前還得留意最新天氣消息。

暴雨警告期間，未見香港政府極端天氣督導委員會召開會議或發出指示。香港政府發言人指，政府緊急事故監察及支援中心一直持續運作，由各相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情況，統籌協調各政府部門全力出動，處理水浸、山泥傾瀉、塌樹和道路阻塞等情況。

暴雨下香港全港停課，部份政府部門停止運作。香港機場管理局說，在惡劣天氣下，機場五日早上運作大致維持正常。截至早上十時半，共有六十班離港航型，及四十班抵港航班延誤，各有一班離港和抵港航班取消，亦有二班抵港航班需轉飛其他機場。 發言人指，惡劣天氣預計會持續影響部分航班運作，往來機場的交通可能受影響，呼籲旅客預留充足時間前往機場。

大暴雨中，香港多區出現淹水個案，有地方水及膝深。香港運輸署緊急事故交通協調中心，在黑色暴雨警告信號生效期間繼續24小時運作，並提升級別，密切監察全港各區主要幹道、隧道和橋樑等重要道路的交通及運輸情況盡快開通阻塞道路，盡早全面恢復公共交通服務。香港土力工程處則於天文台發出山泥傾瀉警告後，迅速啟動緊急控制中心。不斷接獲山泥傾瀉報告、有人被困升降機報告、自動報火警系統報告以及淹水事故報告。

在黑色暴雨期間，有訪港的台灣旅客說自己從九龍眺望至香港島的時候，發現港島建築物的燈光消失，在Threads詢問香港是否因為黑色暴雨而有停電的情況，引來大批網民向她澄清。因為香港島基本上不會出現區域性停電，對香港人來說，港島大停電會是大新聞。負責供電予香港島的香港電燈有限公司資料，自一九九七年起，公司的供電可靠程度每年均維持在超過99.999%，輸電系統使用地底電纜，即使在惡劣天氣下仍可維持穩定的電力供應。