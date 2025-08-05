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大陸免費學前教育將上路 今年秋季起免除一年保育教育費

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院辦公室印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》，推動學前教育普及普惠安全優質發展，將自2025年秋季起免除公辦幼兒園學前一年保育教育費，並對民辦園部分減免。圖／取自微博
大陸國務院辦公室印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》，推動學前教育普及普惠安全優質發展，將自2025年秋季起免除公辦幼兒園學前一年保育教育費，並對民辦園部分減免。圖／取自微博

大陸國務院辦公室印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》，推動學前教育普及普惠安全優質發展，將自2025年秋季起免除公辦幼兒園學前一年保育教育費，並對民辦園部分減免。專家認為，此舉有助減輕家庭負擔、提升育兒意願，亦被視為應對人口結構挑戰的一環。

據央視新聞，意見強調，聚焦人民群眾所急所需所盼，按照強化普及普惠、穩妥有序推進、加大政府投入、經費合理分擔的原則，逐步免除學前教育保育教育費，有效降低教育成本，提高基本公共教育服務水準，辦好人民滿意的教育。

意見明確，從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學齡前一年在園兒童照顧教育費。免保育教育費標準依縣級以上地方人民政府及其教育、價格主管部門核准的公辦幼兒園保育教育費收費標準（不含伙食費、住宿費、雜費等）執行。

意見並指，對在教育部門批准設立的民辦幼兒園就讀的適齡兒童，參照當地同類型公辦幼兒園免除水準，相應減免保育教育費。民辦幼兒園保育教育費高出免除水準的部分，幼兒園可按規定繼續向在園兒童家庭收取。對因免保育教育費導致幼兒園收入減少的部分，由財政部門綜合考慮免保育教育費在園兒童人數、所在地保育教育費生均實際收費水準等情況補助幼兒園。

意見提出，在國家統一實施的免保育教育費政策基礎上，鼓勵各省結合實際，進一步鞏固落實家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童等族群資助政策，做好兜底保障。同時，要認真落實《中華人民共和國學前教育法》，堅持保基本、保普惠，進一步健全學前教育投入機制。

意見要求，各省完善機制、明確分工，制定實施方案，與現有資助政策銜接。地方財政與教育部門須加強監管，確保資金足額撥付、教師薪資不被拖欠，並落實監管責任，保障幼兒園正常運作及兒童身心健康。

中國教育科學研究院基礎教育研究所副研究員高丙成稱，「逐步推行免費學前教育」是促進學前教育高品質發展的迫切需要，將顯著增強人民對學前教育的獲得感和滿意度。當前幼兒家庭學前教育支出較高，「逐步推行免費學前教育」能實際減輕家庭經濟負擔和育兒壓力，降低家庭的學前教育支出，提振家庭生育意願、釋放生育潛能，積極應對人口結構挑戰。

彭博此前曾引述聯合國的人口模型指，大陸總人口可能在2050年降至13億，到2100年則可能進一步降至8億以下。大陸人口下行趨勢很大原因是結婚率的急劇下滑，低結婚率可能導致出生率進一步下滑。

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