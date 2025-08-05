「鑑定為真」法青年捐日軍侵華老照片 陸駐法使館辦交接儀式

陸駐法使館當地時間4日舉行「法國友人」馬庫斯·德雷特斯（Marcus Detrez）向陸方捐贈抗戰歷史照片交接儀式。新華社指，馬庫斯向上海淞滬抗戰紀念館無償捐贈其外祖父羅杰·皮埃爾·勞倫斯生前所收藏的618張歷史照片。

報導稱，經鑑定，照片均為明膠銀鹽黑白相紙，洗印於20世紀30至50年代。其中，關於淞滬會戰的照片數量龐大、視角多元，已被上海淞滬抗戰紀念館永久收藏。

在4日於巴黎的交接儀式上，陸駐法使館公使陳棟會見馬庫斯等人，並向馬庫斯轉交了上海淞滬抗戰紀念館的捐贈證書、感謝信等文件。報導提到，相關照片真實記錄了侵華日軍大肆屠殺中國百姓的滔天罪行，「對進一步推動中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭的研究具有史料價值。」

馬庫斯受訪時稱，這些照片不僅屬於他的家族，更記錄了歷史。希望透過捐贈照片推動更多的西方人、特別是年輕人了解這段歷史。

先前河南《大河報》報導，今年2月，馬庫斯赴陸，稱想將其外祖父拍攝，600多張揭露侵華日軍在滬暴行的照片無償捐贈給大陸。但2月27日，大陸自媒體帳號「真真觀」發文稱，在網路上檢索馬庫斯的部分照片，發現部分照片另有作者，後來照片移交至上海淞滬抗戰紀念館鑑定。

2月時馬庫斯曾向陸媒表示，根據家族記述，他的外祖父羅傑·皮埃爾·勞倫斯（Roger-Pierre LAURENS）1914年3月9日生於法國圖盧茲，1935年秋天移居上海，曾在上海法租界工作，可能是種植園或相關行業的主管。勞倫斯掌握多種語言，比如西班牙語、英語、普通話、上海話，以及部分俄語。

馬庫斯指，戰後他的外祖父輾轉越南、澳洲等地，最終回到法國，1993年4月28日去世。外祖父和家族成員因為在中國目睹了日軍暴行，日軍侵華一事已經成為家族沉重的回憶。照片是在2021、2024年在巴黎一處車庫保險櫃中發現，經問母親得知是外祖父勞倫斯拍攝。2批照片總計約700張照片，照片背後附有手寫註釋和日期。