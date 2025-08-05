深圳暴雨街道成河 相隔7年發布最高級預警

中國深圳市今日出現密集雷擊與暴雨，街道變成河，水深及膝；深圳市氣象台發布最高級別的暴雨紅色預警信號，是自2018年超強颱風山竹以來首次。同樣位於廣東的東莞，局部地區降下特大暴雨，單日雨量逾400毫米。

綜合星島日報、香港經濟週刊與廣州日報報導，5日凌晨，深圳遭遇密集雷暴，閃電頻率高達每分鐘數次，持續超過2小時。有網友表示，家裡出現跳電、停電、電器自動開關等現象。

5日凌晨4時13分，深圳市氣象台針對全市發布最高級別的暴雨紅色預警信號，是自2018年超強颱風山竹以來首次。8月4日20時至8月5日5時，深圳平均累計雨量84.0毫米，最大累計雨量為龍崗區崗頭站的208.3毫米。

根據網友拍攝的照片，深圳有馬路出現嚴重淹水，水深及膝，淹過汽車輪胎；還有網友拍到有魚被沖上岸。

早晨7時30分，強降雨暫歇，深圳市暴雨紅色預警信號降級為黃色。需要上班的民眾紛紛湧至深圳市氣象台微博留言，狠批不顧及民眾安全。至9時40分，深圳市氣象台又將全市暴雨黃色預警信號升級為橙色。

東莞也遭受暴雨襲擊，街道淹水嚴重，多輛汽車、電動單車被困水中。

東莞市氣象台5時33分通報，4日白天到夜間，東莞普降大暴雨、局部特大暴雨，全市平均雨量134.2毫米，共30個鎮街超過100毫米，最大降水為樟木頭的431.7毫米。5日白天到夜間強降雨過程仍將持續，有大雨到暴雨；6至7日降雨有所減弱，但仍有中雷雨、局部大雨。