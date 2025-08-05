影／不滿警方處理霸凌事件手法 四川爆嚴重警民衝突

四川省綿陽市下轄縣級市江油7月下旬爆發一起霸凌事件，一名14歲女孩在校外遭三名未成年女孩毆打、辱罵。霸凌者更囂張表示不怕報警，「20分鐘就出來了」。事件曝光後，當地警方僅將三名霸凌者送專門學校矯治或批評教育，引發當地不滿，於4日下午開始聚集抗議，後並與警方爆發衝突。

據香港星島日報報導，當地警方於4日深夜開始清場，暴力抓捕抗議民眾，現場爆發流血衝突，一直持續到5日凌晨3時。

不過，社交平台X知名帳號《李老師不是你老師》稱，5日上午11點半左右，江油警察還衝進一家咖啡店抓捕一名婦女，眾多市民上前施救，警察舉起警棍威脅，有市民稱自己被噴了辣椒水。

另有江油市民表示，4日當天一直在現場指揮警察毆打和暴力抓捕市民的黑衣人，疑似為當地公安局副局長陳震。

一名自稱是被霸凌女孩的表姐本月2日在網上發文稱，7月22日女孩被騙出去，這不是女孩第一次遭霸凌。「他們（霸凌者）揚言說不出來要去她家打她，他們把她帶進了爛尾樓，對她進行霸凌後賣了她的手機，當時我們問過她有沒有脫她衣服拍視頻，她太害怕選擇了隱瞞」、「妹妹昨天晚上跟我說，在今年初夏，這幾個女生把她堵在女廁所還霸凌過她，在學校長期霸凌孤立她，除此之外還用她的錢做美甲。」

星島日報表示，網傳的霸凌影片顯示，這名14歲女孩在長達4小時被霸凌的過程中，不斷被辱駡、甩巴掌、逼下跪、被踹倒，女孩只能低頭躲在角落孤立無援。影片中一名霸凌者還大聲說：「又不是沒進去（公安局）過，你以為我們怕你嗎？」另一名霸凌者則在旁補充說：「都進了十多次了，沒20分鐘就出來了。」

有消息稱，女孩遭霸凌，只因其父母分別為身障和喑啞人士。影片在網上傳開後，很快就引發江油當地民眾高度關切。

江油公安4日通報稱，「經調查，7月22日15時許，劉某甲（女，15歲）因與賴某某（女，14歲）發生矛盾，遂邀約劉某乙（女，13歲）、彭某某（女，14歲）在一樓房無人區域，對賴某某進行辱駡、威脅和毆打，同行人員在現場圍觀並拍攝視頻。毆打造成賴某某頭皮、雙膝等多處挫傷，經鑒定為輕微傷。」

「通報指出，目前全部涉案人員均已到案，目前公安機關對劉某甲、彭某某作出治安處罰，二人被送往專門學校進行矯治教育，劉某乙及其餘圍觀人員受批評教育，公安責令其監護人嚴加管教。」