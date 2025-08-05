西藏高考藏文改選考 官方宣稱有助公平教育

西藏高考（大學聯考）今年起將藏語文改為選考，引發藏人擔憂。西藏自治區政府主席嘎瑪澤登今天宣稱，大專院校藏語文授課專業存在升學就業狹窄問題，此舉有助於各族學生享有更加公平的高品質教育，為學生成才提供更多機會。

中國國務院新聞辦公室上午舉行新聞發布會，介紹西藏自治區成立60週年經濟社會發展成就，西藏黨委書記王君正、區政府主席嘎瑪澤登出席。

據國新辦官網圖文直播，澳門月刊記者提問：有報導稱，在西藏，藏語文被移出了高考科目，學校也不再將藏語文作為主要課程了。能否介紹一下具體情況？

嘎瑪澤登稱，中國政府教育部門從2014年起面向全國各地實行「高考綜合改革」，西藏於2024年才啟動，主要目的是糾正唯分數論、唯升學論的錯誤社會觀點，真正實現學生成才和社會公平。

他宣稱，普通高校藏語文授課專業主要是藏語言文學和藏醫藏藥類，存在招生名額相對有限，升學通道相對狹窄、學科專業局限大、就業面窄等問題。

嘎瑪澤登說，相關的政策調整後，西藏與其他各省區一樣，都實行「一張考試卷考試」，統一考試的科目為語文、數學、外語，其中外語包括英語、俄語、日語、法語、德語和西班牙語，選擇性考試的科目有思想政治、歷史、地理、物理、化學和生物學。

嘎瑪澤登稱，西藏考生依然可以報考普通高校的藏語文授課專業，由西藏自治區統一組織藏語文科目考試，成績合格的即可報考。這有助於各族學生享有更加公平的高品質教育，有助於少數民族提高知識學習的能力，全面提升科學文化素質，為學生成才提供了更多機會，為學生進入高等院校學習提供了更多的選擇。

他說，西藏高考科目調整更不是取消藏語文的課程。藏語文依然是西藏和其他涉藏州縣的中小學學業課程，基礎教育階段藏語文課程設置不變、課程不減。藏語文在落實課程方案、規範教學實施、優化教學方式等方面同其他學科一樣嚴格要求，並納入初中、高中學業水準考試評價。

嘎瑪澤登還稱，西藏自治區和其他涉藏州縣各級各類學校都有足夠的藏語教師，目前西藏全區雙語教師超過了3萬人，藏語專任教師從2018年的5800人增長至近8300人。青海師範大學等師範類高校，中央民族大學、西藏大學等非師範類高校都設有藏語文專業，每年都有一定數量的藏語文專業畢業生加入教師隊伍。

西藏今年高考將應試卷種分為統考試卷和民族試卷兩種類型。統考試卷考試科目為語文、數學、外語、綜合共4科；民族試卷考試科目為語文、藏語文、數學、外語、綜合共5科。選擇民族試卷類型的考生，其語文和藏語文成績分別按50%計入總分，作為語文成績。

據西藏之聲報導，西藏去年12月傳出，某地一名教師在微信群組裡通知家長稱，從這一屆開始不參加高考的藏語文科目考試，並表示如果家長同意，可以直接取消藏語文課程。

藏語文從高考必考轉為選考的消息引發西藏境內網友的不滿與擔憂。他們指出，從高考體系中取消藏文科目考試，藏文的教學體系將會全面崩潰，離藏文全面消失不遠了。呼籲全體藏人重視藏語文，在日常生活中加大使用藏語文。