深圳暴雨信號「紅降黃」只為返工 網友調侃：特意留2小時給上班

據深圳天氣消息，深圳市今晨（5日）5時30分左右發布2018年颱風「山竹」後首個全市暴雨紅色預警信號。深圳氣象台7時30分將全市暴雨紅色預警信號降級為黃色；上午9時40分再次將全市暴雨黃色預警信號升級為橙色，全市進入暴雨防禦狀態。

據深圳天氣公告，受強季風影響，昨夜（4日）至今晨深圳市降雨加強，記錄到全市大暴雨，8月4日20時至8月5日05時，深圳平均累計雨量84.0毫米，最大累計雨量208.3毫米（龍崗區崗頭站），最大1小時雨量99.0毫米（龍崗區山廈站）。

深圳氣象局指，這是深圳市2018年颱風「山竹」後首個全市暴雨紅色預警信號，降雨持續時間長、累計雨量大、短時雨強、致災風險高。預計今晨到今天上午深圳市強降雨將持續，全市大部累計雨量可以達到大暴雨(100毫米以上)，局地特大暴雨(250毫米以上)。

淩晨，不少市民稱被雷聲和雨聲吵醒，還有網友表示家裡出現跳閘、停電、電器自動開關等現象，還有網友表示家裡已漏水。

今日上午紅色暴雨預警懸掛後，7時30分又降為黃色，引發不少打工族抱怨。有網友表示，「早上起床上班就降級的城市，放假是沒有的」、「深圳紅暴很懂事，特意留兩個小時微風細雨給打工仔上班。」還有網友羨慕香港，表示「人家香港黑色暴雨掛到早上11點，我們氣象局早上7點趕緊紅轉黃」。

不過，香港天文台上午10時30分宣布，黑雨會至少維持到下午3時，市民請繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。

「深圳天氣」在微博帳號的評論區遭市民鬧爆，稱「打雷一晚沒睡好，還要上班」、「這麼大的雨直接紅轉黃，是不是有點神經」。「深圳暴雨」相關話題亦登上微博熱搜，不少網友紛紛分享暴雨來臨的場景，稱「今日出行可以改乘船」。

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文章授權轉載自《香港01》