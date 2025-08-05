有記錄來最多次！香港遭遇暴雨 1周4連發「黑雨警告」

受西南氣流影響，香港天文台近期在一周之內發布第四個黑色暴雨警告。據香港天文台網站，這是自1998年有記錄以來首次。港府部分服務暫時關閉，通勤受到影響。

香港文匯網指出，香港天文台於8月5日5時50分發出黑色暴雨警告信號，指部分區域每小時雨量已超過100毫米（大暴雨水準）。這是香港今年第四個「黑雨」，打破香港天文台一年內發出最多「黑雨」的紀錄。過往發出「黑雨」次數最多的年份是2000年及2006年，均為三次。

大灣區之聲提到，香港天文台表示，在颱風「竹節草」走後，受活躍的西南季風影響，西南急流向華南沿岸輸送源源不斷的水汽，是造成這次持續性強降水的原因。據最新評估，黑色暴雨警訊至少維持至下午5時。香港天文台並警示，目前香港天氣惡劣，持續暴雨會導致道路嚴重積水和交通擁堵，民眾應留在安全地方暫避。大雨可能引發山洪暴發，河道也可能氾濫。

而香港天文台今年至今已發出四次，且密集出現在8日之內：第一次：7月29日早上發出，持續1小時55分鐘；第二次：8月2日發出，維持2小時；第三次：8月4日發出，持續近2個半小時；第四次：8月5日清晨5時50分發出。

據悉，黑色暴雨警訊是香港最高級別的降雨預警，其次是紅色和黃色。而黑色暴雨警訊表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的暴雨，且雨勢可能持續。

另，香港網路媒體《香港01》指，香港教育局宣布所有日校（包括上午校、全日制學校及下午校）8月5日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

另，彭博亦指，香港老年人和兒童相關服務已關閉，直至警告信號結束，司法機構宣佈星期二上午所有法院和審裁處聆訊會延期。部分地鐵出口也因暴雨持續關閉。而據一份交易所公告，港金公開喊價市場在8月5日上午停市。