河南一醫生墜樓亡 疑遭病患網路霸凌
中國河南省近期發生一起墜樓案件，一名病患疑因術後對治療方式有異議，對一名婦產科醫生實施網路霸凌，醫生疑不堪承受，墜樓身亡。河南省官方通報，已成立調查組展開調查。
據央視新聞報導，河南省周口市衛生健康委員會今天發布情況通報稱，1日晚間8時許，周口市第六人民醫院發生一起墜樓事件。墜樓人員為該院的邵姓醫生，邵姓醫生因傷勢過重，於2日淩晨1時許死亡。
報導說，周口市衛健委和相關部門已在第一時間成立調查組，正依法依規展開調查，妥善做好善後工作。
據瀟湘晨報報導，該名醫生為婦產科主任，有網路消息提到，該名醫生曾持續遭受來自一名患者的網路霸凌，在1日發布一則影片後自殺身亡。
該名醫生的親屬表示，邵醫生在今年5月為一名產婦接生，此後產婦對相關治療方式有異議，在網路上發表評論，邵醫生還因此報警。
瀟湘晨報記者也聯絡幾名提到網路霸凌事件的網友，收到的回覆均稱，邵醫生持續受到一名患者網路霸凌，「產婦羊水栓塞，需要切除子宮保命，家屬也簽字同意了。結果是產婦和孩子都平安，產婦後來接受不了。」
該名醫生的親屬表示，周口市衛健委和相關工作人員4日稱，這個事情他們一定會追查到底，一定會給合理說法。
據周口市第六醫院官網顯示，邵醫生為婦產科主任，畢業於新鄉醫學院臨床科系，副主任醫師，從事婦產科工作20多年，曾獲河南省優秀婦產科醫師榮譽。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言