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河南一醫生墜樓亡 疑遭病患網路霸凌

中央社／ 北京5日電
大陸河南省一名婦產科醫生遭到網路霸凌，疑不堪承受，墜樓身亡。示意圖／美聯社
大陸河南省一名婦產科醫生遭到網路霸凌，疑不堪承受，墜樓身亡。示意圖／美聯社

中國河南省近期發生一起墜樓案件，一名病患疑因術後對治療方式有異議，對一名婦產科醫生實施網路霸凌，醫生疑不堪承受，墜樓身亡。河南省官方通報，已成立調查組展開調查。

據央視新聞報導，河南省周口市衛生健康委員會今天發布情況通報稱，1日晚間8時許，周口市第六人民醫院發生一起墜樓事件。墜樓人員為該院的邵姓醫生，邵姓醫生因傷勢過重，於2日淩晨1時許死亡。

報導說，周口市衛健委和相關部門已在第一時間成立調查組，正依法依規展開調查，妥善做好善後工作。

據瀟湘晨報報導，該名醫生為婦產科主任，有網路消息提到，該名醫生曾持續遭受來自一名患者的網路霸凌，在1日發布一則影片後自殺身亡。

該名醫生的親屬表示，邵醫生在今年5月為一名產婦接生，此後產婦對相關治療方式有異議，在網路上發表評論，邵醫生還因此報警。

瀟湘晨報記者也聯絡幾名提到網路霸凌事件的網友，收到的回覆均稱，邵醫生持續受到一名患者網路霸凌，「產婦羊水栓塞，需要切除子宮保命，家屬也簽字同意了。結果是產婦和孩子都平安，產婦後來接受不了。」

該名醫生的親屬表示，周口市衛健委和相關工作人員4日稱，這個事情他們一定會追查到底，一定會給合理說法。

據周口市第六醫院官網顯示，邵醫生為婦產科主任，畢業於新鄉醫學院臨床科系，副主任醫師，從事婦產科工作20多年，曾獲河南省優秀婦產科醫師榮譽。

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醫生 網路霸凌 婦產科醫

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