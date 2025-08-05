香港下暴雨 航班延誤、地鐵站淹水

香港昨晚起雷電交加兼下暴雨，天文台懸掛了最嚴重的黑色暴雨警告，在惡劣天氣影響下，機場有百班航班受延誤，市區到處有不同程度的淹水，部分地鐵（捷運）站也因為淹水而暫時關閉。

昨晚深夜起，香港上空雷電大作，暴雨不停；天文台表示，這是受西南季候風及高空擾動強雷雨影響。今天清晨5時許，天文台懸起了最嚴重的黑雨警告，其後兩度延長警告，預計傍晚才會取消。

受暴雨影響，機場管理局公布，截至今早10時30分，有61班離港及40班抵港航班延誤，1班離港及1班抵港航班取消，另有2班抵港航班需要轉飛其他機場，但機場運作大致維持正常。

當局已宣布所有中小學停課（大部分正在放暑假）、一些政府機構也暫停提供服務。此外，今早有個別醫院因為淹水而沒法提供急症服務。

有關部門公布，截至下午2時左右，本地有21宗淹水報告，部分交通嚴重受阻，效區也有山洪暴發，但至今沒有傷亡報告。

天文台公布，部分地區的下雨量達到300毫米。