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中國屈公病超7千例 買藥需實名、美上調旅遊警示

中央社／ 上海5日電

中國屈公病疫情持續擴大，確診病例累計已超過7000例，疫情最嚴重的廣東省佛山市要求購買屈公病相關的47種藥物者，需實名登記，以追蹤病例。美國疾病控制與預防中心已將中國旅遊警示上調為二級，建議加強預防措施、接種疫苗。

據廣東省疾控局消息，7月27日至8月2日一週時間內，廣東省新增2892例屈公病（當地稱基孔肯雅熱）病例，其中2770例集中於佛山，目前未出現重症和死亡病例。目前累計病例已超過7000例。

此外，2日在香港發現首例境外輸入病例，一名曾在佛山停留2週的12歲男童，返回香港不久即出現發燒、手指關節痛等症狀，經核酸檢測後確認感染屈公病，但症狀輕微。

佛山市市場監管局昨日發布通知，要求全市所有零售藥店嚴格執行銷售重點管控藥品登記報告制度，重點管控47種治療屈公病引起的發燒、皮疹、關節痛等症狀的藥品，其中包括各種感冒藥、在中國廣為人知的連花清瘟膠囊、板藍根等，且都包含兒童劑型。

當局稱，對收集的購藥人資訊將嚴格保密，僅用於疫情防控需要。

美國疾病控制與預防中心（CDC）1日將前往中國旅遊的旅遊警示上調為二級，建議計劃前往中國的旅客加強預防屈公病的措施，並建議欲前往疫區的民眾接種疫苗。

據央視新聞報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏表示，目前廣東省疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，本週廣東全省新增報告病例數呈現下降趨勢，尤其是核心區順德區報告病例數連續下降。「但國際基孔肯雅熱疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在」，疫情防控仍面臨挑戰。

世界衛生組織（WHO）專家在7月22日發出警告，指當前已有119個國家和地區出現屈公病病毒傳播情況，印度洋地區的新疫情已蔓延至歐洲和其他大洲，提醒各國做好因應準備，防止2004年至2005年的疫情重演。

疫情 廣東 屈公病

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