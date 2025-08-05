佛山民眾抱怨當局過度防治屈公病 令人心惶惶

中國廣東省佛山市近期爆發蚊子傳播的屈公病疫情，當地政府大張旗鼓地防治，但據報導，有當地市民對此不買帳，認為政府的做法過度，令人想起此前的COVID-19疫情，抱怨「搞到人心惶惶」，甚至打擊民生。

根據明報今天發自當地的報導，佛山順德區樂從鎮是這次疫情的「重災區」，坊間所說的「零號病人」（7月8日確診的首宗境外輸入個案）就在樂從鎮騰冲村。

據報導，這次疫情爆發後，地方政府採取了嚴密的防疫措施，比如住在順德北滘林頭社區的一個霍姓家庭，有3人接連入院，期間被隔離觀察，在病毒檢測呈陰性後才獲准回家。

霍家表示，兒子住院3天花費約人民幣2000元（約新台幣8200元），當地政府僅提供每人每天50元補助，其餘費用由市民自行負擔。

報導又引述騰沖村藥房老闆說，強制隔離影響民眾生計，「……經濟本來就不好」；這位老闆認為，屈公病並不致命，症狀和普通發燒感冒差不多，政府只要做好滅蚊、防止疫情擴散即可。

緊鄰佛山的廣州市也有多宗確診病例，其中海珠區順景雅苑近日出現確診，防疫部門3日晚到場進行消毒，並要求部分屋主讓防疫人員入屋殺蚊，但有住戶投訴此舉擾民。

也有基層防疫人員在社交平台抱怨，連日加班防疫，苦不堪言。

報導表示，屈公病疫情帶動佛山防疫產業，比如安裝紗窗、紗門的訂單激增，但其他行業則大受打擊，比如，樂從向有「家具之都」之稱，但當地的家具城近日人流冷清，有商家說，「（生意）多少受到疫情影響」。

有網約車司機則說，近年多個行業不景氣，「沒有基孔肯亞熱（屈公病）之前也這麼差，能混口飯吃就不錯了」。