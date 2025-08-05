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陸專家：屈公病常見症狀關節痛 少數人恐拖數年

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
復旦大學附設華山醫院感染科指，感染後常見關節痛、乏力與睡眠障礙等表現，大多數患者在半年至一年內可逐漸緩解，少數人可能持續數年，及早介入治療與復健，可有效降低慢性化風險。圖／取自復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」
復旦大學附設華山醫院感染科指，感染後常見關節痛、乏力與睡眠障礙等表現，大多數患者在半年至一年內可逐漸緩解，少數人可能持續數年，及早介入治療與復健，可有效降低慢性化風險。圖／取自復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」

廣東屈公病（大陸稱「基孔肯雅熱」）疫情延燒，引發外界關注該病是否會留下關節痛等慢性症狀。復旦大學附設華山醫院感染科副主任王新宇指，感染後常見關節痛、乏力與睡眠障礙等表現，大多數患者在半年至一年內可逐漸緩解，少數人可能持續數年。他提醒，及早介入治療與復健，可有效降低慢性化風險。

針對屈公病後遺症及如何預防，復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」4日發文指，王新宇表示，感染屈公病後，最常見的表現為關節痛或關節炎，主要影響部位為手腕、腳踝、手指與膝蓋，且通常呈左右對稱分布。部分患者有時不只是疼痛，在關節周圍除會出現腫脹、伸不直等活動受限問題外，還有人可能會出現持續乏力、全身痠痛、皮膚瘙癢或色素沉著、失眠及情緒低落等症狀。

而在醫學原理上認為，上述這類症狀與病毒殘留及免疫系統「煞車失靈」有關，病毒的碎片殘留於關節滑膜，誘發免疫細胞反應，一邊誤傷患者關節，導致導致慢性發炎與疼痛循環不止。

就整體病程而言，王新宇指出，多數患者在感染後6至12個月內症狀會逐漸緩解，部分患者則可能持續至2至3年，但表現也多為「間歇性發作」。「換句話說，（屈公病）大概率會好，但有少數人疼得久一點。真正需要拐杖、徹底失去勞動能力的情況相當少見。」

至於關節本身，王新宇提到，在影像檢查上鮮少見到與類風濕性關節炎那樣的骨頭侵蝕，絕大多數屈公病導致的關節變化多屬可逆性，致殘風險較低。但如果疼痛厲害還硬背、不肯活動，也可能出現關節僵硬、肌肉萎縮，因此早介入、早運動比什麼都重要。

針對治療，王新宇稱，不建議單靠保健品慢慢緩解，也不推薦長期使用激素單打獨鬥，或盲目購買「秘方貼膏」。這些都容易使患者錯過最佳治療時機，且這些含激素或止痛藥的貼高或方式，「治標不治本」。急性期應以休息與正規止痛藥物控制症狀，而在急性期過後，應儘早循序漸進式地伸展關節與負重訓練。

在預防部分，王新宇說，目前尚無公認的「預防性特效藥」，但對高風險族群，如年齡超40歲、有糖尿病史或急性期疼痛明顯者，建議於感染後1個月內就診專科門診，由醫師評估是否需使用「慢作用藥」等治療。關於疫苗，目前大陸外已核准上市的屈公病疫苗僅針對未感染者，對已感染者並無緩解關節疼痛的效果。

廣東省疾控局最新發布的通報顯示，7月27日至8月2日當周，廣東全省新增報告2,892例屈公病本土病例，未報告重症和死亡病例，疫情主要還是在佛山。佛山當周新增2,770例確診病例，其次是廣州65例。

復旦大學附設華山醫院感染科副主任王新宇指，屈公病其實早在1952年就出現。當年，在非洲東南部坦尚尼亞馬孔德高原地區，一群當地居民忽然集中爆發了高燒和劇烈關節痛。科學家隨後在患者和蚊子樣本中發現並取為「Chikungunya」。圖／取自復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」
復旦大學附設華山醫院感染科副主任王新宇指，屈公病其實早在1952年就出現。當年，在非洲東南部坦尚尼亞馬孔德高原地區，一群當地居民忽然集中爆發了高燒和劇烈關節痛。科學家隨後在患者和蚊子樣本中發現並取為「Chikungunya」。圖／取自復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」
由於廣東佛山市「三水發布」近日公布《基孔肯雅（屈公病）熱後遺症告知書》，引發網路五花八門的討論與說法，有人擔心「一感冒就要疼一輩子」，有人說「關節會被毀掉」，也有人好奇「有沒有藥能預防」。圖／取自微博
由於廣東佛山市「三水發布」近日公布《基孔肯雅（屈公病）熱後遺症告知書》，引發網路五花八門的討論與說法，有人擔心「一感冒就要疼一輩子」，有人說「關節會被毀掉」，也有人好奇「有沒有藥能預防」。圖／取自微博
復旦大學附設華山醫院感染科副主任王新宇提到，屈公病病毒最常透過兩種蚊子傳播：埃及斑蚊（熱帶地區常見）及白線斑蚊（花斑蚊）。圖／取自復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」
復旦大學附設華山醫院感染科副主任王新宇提到，屈公病病毒最常透過兩種蚊子傳播：埃及斑蚊（熱帶地區常見）及白線斑蚊（花斑蚊）。圖／取自復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號「華山感染」

廣東 患者 屈公病

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