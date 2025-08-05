學者指北京藉紀錄片宣示新疆主權 樹立國家認同

中國大型歷史人文紀錄片「左宗棠收復新疆」昨天起在湖南衛視等平台播放，有學者說，北京方面是要藉此對新疆宣示主權，並樹立民眾的國家認同。

星島日報今天在報導中表示，繼中國大陸教科書強化「左宗棠收復新疆」的歷史故事之後，上述紀錄片昨晚起於黃金時段在湖南衛視、芒果TV等平台播放；這套紀錄片由中共湖南省委宣傳部、新疆自治區宣傳部、甘肅省委宣傳部、湖南廣播影視集團出品。

據透露，這套紀錄片的製作得到中共中宣部、中國國家廣電總局的「關心指導」。

據報導，這套紀錄片以左宗棠收復被外國侵略勢力強占的新疆國土、維護國家主權和領土完整為主線，凸出「我之疆索，尺寸不可讓人」的精神，「對弘揚愛國熱情、凝聚人心共識，不斷激勵人們投身到民族復興的磅礡偉業之中，具有生動的現實意義」。

報導指出，左宗棠是「晚清中興四大名臣」之一，力主收復新疆，避免大片國土淪喪，挫敗沙俄侵略圖謀，被視為民族英雄，但由於他參與鎮壓太平天國運動和陝西甘肅回族起義，涉及敏感的民族問題，中國官方過去較少宣傳其事跡。

報導引述北京學者梅新育說，「過去由於民族宗教思想方面的指導思想存在一定誤區，對左宗棠較少宣傳，現在要糾正，要理直氣壯地宣傳。」

他說，這套紀錄片的開播具有現實意義，首先，面對東突（東突厥斯坦）分裂勢力，它可以宣示中國對新疆主權；其次，在歷史觀上撥亂反正，在新疆及更大區域範圍內樹立對中國的國家認同。

報導並指出，2021年3月，中國國家主席習近平在福州考察期間，參觀了左宗棠文化紀念展館，「左宗棠熱」由此興起。

接著，在2023年3月舉行的中國全國「兩會」上，多位代表、委員提案，要求大力弘揚左宗棠的愛國主義精神，其中湖南省政協主席毛萬春提案建議拍攝以左宗棠為題材的電影，且被列為全國政協重點提案。