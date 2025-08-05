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防屈公病 泉州也要求返回人員需14天自我健康監測

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廣東佛山屈公病疫情持續，8月3日當地新增報告屈公病確診病例仍達216例。（圖／取自《佛山發布》）
廣東佛山屈公病疫情持續，8月3日當地新增報告屈公病確診病例仍達216例。（圖／取自《佛山發布》）

廣東屈公病（大陸稱「基孔肯雅熱」）疫情持續。據佛山市衛生健康局最新通報，8月3日，佛山市新增報告屈公病確診病例仍達216例。為防疫情蔓延，繼福州之後，泉州也發布健康提示，提醒返泉人員進行14天自我健康監測，其間若出現發燒、關節痛、皮疹等疑似症狀，應立即就醫並告知旅居史。

「自我健康監測」具體該怎麼做？人民日報致電泉州市疾控中心詢問，工作人員表示，如果從佛山等正暴發疫情或存在較高屈公病感染風險的地方返回，建議多注意自身健康狀況，出現頭疼、發燒等症狀，應要去正規醫院就診。此外，返回後也要注意防蚊蟲叮咬，以防將可能的病原體通過蚊蟲傳播給他人。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛指出，「自我健康監測」與「居家隔離」不同，在做好個人防護的情況下，完全可以正常上班、上學。針對屈公病的自我健康監測要特別避免蚊蟲叮咬，注意辨別典型的危險信號，包括發燒、關節痛、皮疹等疑似症狀，一旦發現此三大症狀之一，應立即就醫並告知旅居史。

廣東省疾控局最新發布的通報顯示，7月27日至8月2日當周，廣東全省新增報告2,892例屈公病本土病例，未報告重症和死亡病例，疫情主要還是在佛山。佛山當周新增2,770例確診病例，其次是廣州65例。

另，佛山市場監督管理局8月1日通報，根據佛山市疫情防控工作統一部署，即日起將治療屈公病引起的發燒、皮疹、關節痛等症狀的藥品，包括：風寒感冒顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）等47種藥品納入實名登記管理，佛山全市所有零售藥店需嚴格執行銷售重點管控藥品登記報告制度。

發燒 疫情 屈公病

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